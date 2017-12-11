На учебно-тренировочных сборах студент ЯИПК показал лучший результат

На прошлой неделе в Якутском индустриально-педагогическом колледже состоялись учебно-тренировочные сборы по компетенции «Сварочные технологии». В сборах приняли участие 14 будущих сварщиков из различных технических СПО республики. По итогам четырехдневных сборов, в том числе выполнения заданий по стандартам World Skills Russia, участникам выставлялись рейтинги.

«Студенты справились с заданиями всех 4 модулей, хотя задания сложные, требующие не только знание материала и навыка работы, но и большого усердия и терпения. Хорошо, что студентам дается возможность потренироваться, усвоить навыки и новые знания. ЯИПК является специализированным центром ВСР, поэтому оснащаются мастерские и лаборатории. Надеемся, что база центра по сварочным технологиям еще улучшится», — сказал эксперт, мастер производственного обучения Транспортного техникума Владимир Попов.

Будущий электрогазосварщик Иннокентий Барбасытов уверен, что набрал неплохой рейтинг. Он имеет опыт участия на чемпионате ВСР. В этом году тоже планирует испытать себя на чемпионате.

«Я принимаю участие в конкурсе, чтобы набраться опыта. А такие сборы дают возможность потренироваться, мериться силами с другими студентами. Ведь сюда на сборы приехали сильные студенты, которые прошли отборочный этап у себя в колледжах», — поделился мнением студент.

Иннокентий в будущем году закончит Жатайский техникум и уверен, что поступит на работу в производственное предприятие. Затем он намерен продолжить учебу. По итогам учебно-тренировочных сборов лучший результат показал студент 3 курса Якутского индустриально-педагогического колледжа Прокопий Петров. Он примет участие на региональном чемпионате World Skills Russia. В прошлом году после участия на чемпионате он признался, что ему сложно дается аргонная сварка. Видно, что он упорно занимался и научился грамотно “варить” цветной металл.

“Я рад, что смог набрать высокий рейтинг. Но вся работа впереди. Буду дальше заниматься со своими мастерами и преподавателями. Ведь впереди — чемпионат”, — справедливо отметил Прокопий Петров.