На участке трассы Р-504 «Колыма» в Якутии открыто движение для легкового транспорта

04.08.2018 года дорожные службы ликвидируют размыв земляного полотна на 250-метровом участке трассы Р-504 «Колыма» (п.Артык, Республика Саха (Якутия).

Частичное подтопление дороги произошло днем ранее из-за подъема уровня воды в реке Нера.

С 8:00 МСК (14:00 ЯКТ) на участке открыто движение для легковых автомобилей.

На месте продолжает работу дорожная техника (8 единиц) — в частности, в настоящее время здесь ведется укрепление земляного полотна. В ближайшие два часа планируется открыть движение и для грузового транспорта.