На участке автодороге «Яна» временно закрыт проезд

ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» информирует, что в связи с сильными дождями и поднятием уровня воды на реках Улаах и Куранах временно до 24 июля закрыто движение на участке автодороги «Яна» 509 км Колыма –Тополиное. Участникам движения рекомендуется воздержаться от поездок. Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

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