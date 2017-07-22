На тушение пожара в Вилюйском районе работает самолет Бе-200 

21 июля 2017 года для усиления группировки по тушению природных пожаров на территорию Республики Саха (Якутия) из г. Хабаровска в г. Якутск прибыл самолет Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Сегодня утром, 22 июля воздушное судно Бе-200 вылетело из г. Якутска в Вилюйский район для тушения природных пожаров. Также на тушении лесного пожара в Усть – Алданском районе работает вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра Дальневосточного регионального центра МЧС России с водосливным устройством.

Главное управление МЧС России по РС (Я) напоминает, что в связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории всей республики действует режим «Чрезвычайной ситуации в лесах» муниципального характера. Помимо этого на территории республики установлен особый противопожарный режим, в связи с высоким классом пожарной опасности лесов, а также для недопущения возникновения природных пожаров. Напоминаем, что при введении режима ЧС в лесах или введении особого противопожарного режима населению категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

В период особого противопожарного режима запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, ответственность за такое правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей. же в момент совершения данного правонарушения на территории, где оно совершено

Чтобы избежать возникновения природных пожаров, необходимо помнить, что категорически запрещается: бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; оставлять самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями, поджигать камыш, траву, применять открытый огонь в лесу.

При задымлении в населенном пункте необходимо соблюдать следующие правила поведения: ограничьте пребывание на открытом воздухе, воспользуйтесь марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы дыхания, употребляйте больше жидкости, максимально ограничьте курение и физические нагрузки; избегайте употребления спиртных напитков. В квартире и офисе следует закрыть окна и форточки, использовать кондиционер. При ухудшении самочувствия обратитесь в медицинское учреждение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к населению республики: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах! А также помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

С лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия) можно ознакомиться на сайте Департамента по лесным отношениям: http://sakha.gov.ru/deples.