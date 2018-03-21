На турнире по плаванию среди инвалидов приняли участие 87 спортсменов

21 марта в бассейне “Самородок” состоялся Республиканский турнир по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этот турнир является традиционным соревнованием. Отрадно, что с каждым годом количество участников увеличивается.

В этом году приняли участие 87 спортсменов из 4 муниципальных образований и г. Якутска.

По спорту глухих участвовали 19 чел.

По спорту слепых – 19;

По спорту ПОДА – 21;

В спорте ЛИН – 24;

ОЗ – 4 чел.

Всем призерам и победителям вручены грамоты и медали, а также специальный приз установлен для самого юного участника 2010 г.р. Прядеин Даниилу, и самого старшего участника Семенову Юрию 1939 года рождения.