На турбазе «Курулуур» погиб мужчина

В воскресенье, 22 июля, около 10 утра на туристической базе «Курулуур» утонул молодой мужчина. По словам очевидцев, его вытащили из воды, но не смогли спасти.

Мужчина прыгал в воду вместе с друзьями, говорят очевидцы. На берег его вытащили посторонние люди. Ни спасателей, ни медицинских работников на месте происшествия не было. В течение десяти минут мужчине делали искусственное дыхание, массаж сердца, но это не помогло.