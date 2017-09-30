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30 сентября 2017, 21:48
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На трассе «Вилюй» произошло ДТП

Днем 30 сентября 2017 г. в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в 14.00 (якт) на 692 километре ФАД «Вилюй» Верхневилюйского района, водитель не справившись с управлением съехал в кювет и совершил опрокидывание автомобиля «Тойота Пробокс» в речку Быракан. Три человека самостоятельно эвакуировались и  доставлены в участковую больницу н.п. Тамалакан.

На место происшествия работали силы и средства Верхневилюйского пожарно-спасательного гарнизона,  Верхневилюйского участка ГИМС, филиала ГКУ «Служба спасения», ГИБДД Верхневилюйского района и карета скорой помощи

Всего на место дорожно-транспортного происшествия было привлечено: 19 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 2 человека личного состава и 1 единица техники.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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