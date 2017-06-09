На трассе «Вилюй» открыто движение по двум наплавным мостам

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» открыло движение для автомобильного транспорта по наплавным (понтонным) мостам через реки Тюкян (км 702) и Малая-Ботуобуя (км 1151) на автомобильной дороге «Вилюй». Подрядными организациями были проведены работы по наведению наплавных мостов, отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на объектах организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. Росавтодор обращается к автомобилистам с простой быть предельно внимательными на данных участках, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй», фото с сайта ЯСИА.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82