На трассе «Колыма» в районе Чурапчинского улуса образовалась непроходимая грязь . В результате проливных дождей, участок федеральной трассы «Колыма» между селами Мугудай и Чаачыгый Чурапчинского улуса разбит. На проезжей части образовалось непроходимое месиво из грязи. . На федеральной трассе между населенными пунктами Мугудай и Чаачыгый месиво образуют и большегрузные многотонные машины и незавершенные дорожные работы на данном участке. Впору вспомнить слова легендарного Героя Гражданской войны Гавриила Егорова: «Дорога бырыы да бадараан, кыыннаах быһах потерял». Источник: http://ulus.media/2018/07/16/na-federalnoy-trasse-kolyima-v-rayone-churapchinskogo-ulusa-obrazovalas-neprohodimaya-gryaz-video/ #sakhalife #дорогиякутии

