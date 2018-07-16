На трассе «Колыма» в районе Чурапчинского улуса образовалась непроходимая грязь . В результате проливных дождей, участок федеральной трассы «Колыма» между селами Мугудай и Чаачыгый Чурапчинского улуса разбит. На проезжей части образовалось непроходимое месиво из грязи. . На федеральной трассе между населенными пунктами Мугудай и Чаачыгый месиво образуют и большегрузные многотонные машины и незавершенные дорожные работы на данном участке. Впору вспомнить слова легендарного Героя Гражданской войны Гавриила Егорова: «Дорога бырыы да бадараан, кыыннаах быһах потерял». Источник: http://ulus.media/2018/07/16/na-federalnoy-trasse-kolyima-v-rayone-churapchinskogo-ulusa-obrazovalas-neprohodimaya-gryaz-video/ #sakhalife #дорогиякутии
Источник: https://www.instagram.com/p/BlR8fbuHGHY/
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