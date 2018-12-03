На трассах «Вилюй» и «Колыма» открыто движение по пяти ледовым переправам

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 3 декабря на трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств обшей массой до 4 тонн по ледовым переправам через р. Вилюй на км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с.Устье), км 1049 (с. Крестях) и через р. Марха на км 752 (с. Жархан).

Также открыто движение по ледовому автозимнику через реку Алдан «Хандыга — Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 5 тонн.

В связи с образованием наледи на ледовой переправе через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск) трассы А-331 «Вилюй» дата открытия движения перенесена на 5 декабря.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.