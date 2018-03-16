На трассах «Вилюй» и «Колыма» ограничат грузоподъемность ледовых переправ

С 26 марта 2018 года на ледовом автозимнике Якутск — Нижний Бестях федеральной автомагистрали Р-504 «Колыма» планируется снижение грузоподъемности до 30 тонн.

С 1 апреля аналогичное ограничение начнет действовать на ледовых переправах федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 752-й км «Жархан», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»).

Также с 1 апреля до 20 тонн снизят грузоподъемность переправы на трассе «Колыма» (365-й км Хандыга-Мегино-Алдан).

Срок закрытия всех ледовых переправ: 15 апреля 2018 года.