На территории ТОР «Южная Якутия» можно заниматься 33 видами деятельности

28 декабря 2016 года Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление Правительства Российской Федерации № 1524 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия».

Подписанным постановлением на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) создаётся ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе.

Документом установлено, что минимальный объём капитальных вложений резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия» в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500 000 рублей.

На территории ТОР «Южная Якутия» будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Постановлением установлено, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития осуществляется за счёт средств внебюджетных источников.

К постановлению приложен перечень классов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, включающих виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего социально- экономического развития «Южная Якутия». В перечень вошли следующие виды деятельности:

1. Добыча угля;

2. Добыча прочих полезных ископаемых;

3. Добыча металлических руд;

4. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

5. Производство кокса и нефтепродуктов;

6. Производство химических веществ и химических продуктов;

7. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

8. Забор, очистка и распределение воды;

9. Сбор и обработка сточных вод;

10. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;

11. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

12. Производство напитков;

13. Производство резиновых и пластмассовых изделий;

14. Производство прочей неметаллической минеральной продукции;

15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

16. Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки;

17. Производство прочих транспортных средств и оборудования;

18. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

19. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

20. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

21. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

22. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

23. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

24. Строительство зданий;

25. Строительство инженерных сооружений;

26. Работы строительные специализированные;

27. Производство пищевых продуктов;

28. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

29. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;

30. Производство металлургическое;

31. Деятельность в области здравоохранения;

32. Аренда и лизинг;

33. Операции с недвижимым имуществом.

По оценке Минвостокразвития России, в результате реализации инвестиционных проектов на ТОР «Южная Якутия» будет создано не менее 2,9 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 21,4 млрд рублей, размер предоставленных налоговых льгот инвесторам составит порядка 24,4 млрд рублей.