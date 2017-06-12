На территории мкр. Кангалассы прошла акция «Цветы добра»

В День России на территории микрорайона Кангалассы прошла общегородская акция «Цветы добра».

В этот замечательный праздничный день на территории сквера «Аллея Славы» для высадки цветочной рассады по тематике российского флага собралось 43 человека из числа жителей микрорайона Кангалассы, Совета ветеранов микрорайона, сотрудников Департамента имущественных и земельных отношений и Индустриального парка «Кангалассы».

В рамках акции «Цветы добра» возле памятника «Слава шахтерскому труду» в горшки цвета триколор высажена цветочная рассада петуний аналогичного цвета в количестве 250 кустов. Из них 100 кустов рассады были предоставлены Департаментом имущественных и земельных отношений, 50 кустов Индустриальным парком «Кангалассы» и 100 кустов Советом ветеранов мкр. Кангалассы.

Кроме цветов, высаженных в рамках акции, на территории микрорайона Кангалассы высажено 1 425 цветов силами жителей, Совета ветеранов, индивидуальных предпринимателей и администрации мкр. Кангалассы.

Администрация мкр. Кангалассы благодарит всех участников акции и жителей за проделанную работу.

Озеленение на территории микрорайона Кангалассы продолжается.