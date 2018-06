Видеофакт: На Талаканском месторождении на станции №10 произошла авария. . На Талаканском месторождении на нефтеперекачивающей станции № 10 в Ленском районе Якутии произошла авария, бьют тревогу наши читатели. "Нефтью залита территория в три кв. км", — пишут они. Данное сообщение сопровождается видеозаписью, на котором видно, как фонтанирует нефть. . Подробности будут позже. . Источник Sakhapress.ru . #sakhalife #талаканскоеместорождение #авария #якутия

