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19 июля 2017, 11:41
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На связи Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводит «горячую линию», посвященную летнему отдыху и оздоровлению детей.

Все желающие получить консультации и разъяснения по вопросам, возникающим при отправке детей в летние лагеря, приобретением путевок, а также вопросам, связанным с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия детей, могут обращаться по телефонам:

8 (411 2) 35-62-20, 35-43-24 с 09:00 до 13:00 или в Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по телефону (4112) 22-61-21, 44-61-58 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Линия будет работать до конца лета.

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