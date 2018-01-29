На Сунтарском землячестве сорваны маски!

Ежегодно сунтарцы, проживающие в Якутске, собираются после Нового года. Поскольку земляков много, выбирается наиболее просторное и вместительное помещение. Поэтому в последние годы самым удобным местом стал Бриллиантовый Цирк имени Марфы и Сергея Расторгуевых. И то не все желающие могут достать билеты, ибо как только становится известной дата встречи, билеты моментально раскупаются….

Вот и на этот раз, 27 января народ стал собираться задолго до начала. Уже в 16 часов двери Цирка гостеприимно распахнулись.

Собираются, чтобы хватило времени вдоволь пообщаться, потанцевать осуохай. Сунтарцы — хранители народных традиций и культуры, и где бы они не встретились, где бы не собрались, обязательно образуют большой круг и начинают дружно, взявшись рука об руку, нога в ногу размеренно танцевать, подпевая запевалам. А запевал много, много… А как поют, как воспевают свой улус, свой народ, своих героев, кумиров! Это надо слышать, это надо видеть!



Организатор осуохая в фойе второго этажа, известный журналист, сказительница осуохая Марта Тимофеевна НИКОЛАЕВА звонко начала запев, созывая в круг. А почтенный старец, знаменитый сказитель осуохая Егор ОСИПОВ запел благословение и в честь новогодней встречи земляков раззажег огонь дружбы. Истосковавшиеся по малой родине люди моментально образовали круг. Началось целительное действие, которое заряжалл людей благотворной энергией слова.



Удивительно как много людей отозвались на конкурс! Запевали два часа без остановки. Один запевала заканчивал, и тут же напев подхватывал другой! А круг все расширялся и расширялся… Все больше и больше людей подключались к осухаю, образуя второй, третий и далее ярусы… Уж и помещение не вмещало желающих встать в круг. Никто не оставлся равнодушным, все были максимально активны и радостно подхватывали запев… Наверное это и есть единение народа!

Наконец, Марта Николаева завершила этот конкурс и объявила победителей — запевал. Ими стали Владимир ДАНИЛОВ, Каджана ЕВСЕЕВА, Дархан сказитель Дмитрий ИВАНОВ, Светлана ИВАНОВА, Дархан сказитель Александр САВВИНОВ, Марта НИКОЛАЕВА, которые награждены ценными призами.





Народ, разогретый осуохаем, заполнил места в зрительном зале. Вторая часть землячества началась не менее интересно и занимательно, торжественно! Приветствовали юные балерины, ученики знаменитой Балетной школы им. Аксиньи и Натальи Посельских. Звучала музыка и любимые ведущие Георгий БЕЛОУСОВ и Гея БУРТАХОВА под бурные аплодисменты начали концерт.



И зрители перенеслись как бы в прошлое, когда на сцену в масках вышли красиво и нарядно одетые неизвестные пары в костюмах ХVII-ХVIII веков. И начался Бал-маскарад. Ведущие предложили угадать в масках известных сунтарцев, чьи имена у всех на устах. Конечно же, некоторых угадали сразу, а многие для зрителей оказались загадкой. Когда маски были сорваны, земляки бурными аплодисментами выразили восхищение от преображения ВИП-персон. Ими оказались: Александр УАРОВ, Владимир ТИХОНОВ, Людмила СПИРИДОНОВА, Наталья МИХАЛЕВА — САЙА, Владислав КОРОТОВ, Светлана ПЕТРОВА, УХХАН, Анжелика КИРИЛЛИНА, София НАУМОВА, Афанасий ГУРИНОВ — АРЧЫЛАН, Анатолий КИРИЛЛИН, Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Алена ФЕДОРОВА, Георгий МИХАЙЛОВ, Санита АЙ, Максим ПРОКОПЬЕВ, ФАТИНА, Владимир ЛАЗАРЕВ, Тамара ПОПОВА — ХАДААНА. Это известные писатели, поэты, журналисты, депутаты, министры, артисты, ученые и т.д.



После того как маски покинули арену и по окончании танца “Орла” ведущие объявили выход председателя землячества Сунтарского улуса, главного организатора и спонснора встречи земляков Матвея ЕВСЕЕВА. Народ встретил его как национального героя — бурными аплодисментами и одобрительными выкриками. Матвей Николаевич поздравил земляков с наступившим годом и пожелал всем удачи и благополучия. Он сказал, что с большой радостью и удовлетворением оказывает помощь и поддерживает значимые встречи земляков с наступлением нового года и летом, в национальный праздник Ыһыах. Он отметил, что это сближает людей, служит передаче традиционных народных ценностей из поколения в поколение, способствует духовно-нравственному развитию людей, которое, в свою очередь, является основой развития улуса, республики, а далее России. Также заверил, что по мере возможности и далее будет помогать и поддерживать земляков. С этими словами он от своего имени отметил людей, которые по итогам 2017 года добились значимых успехов в той или иной области и юбиляров.



Так, в номинации “Человек года 2017 г.”названа Санита АЙ, эстрадная артистка.



Из рук Матвея Евсеева награждены Нина Афанасьевна ГЕРАСИМОВА, Почетный ветеран МО РС(Я), которая отметила свой 90-ний юбилей;



заслуженный деятель культуры РС(Я), автор Гимна РС(Я) Кирилл ГЕРАСИМОВ, в связи с 60-летием; народный художник РС(Я) Андрей ЧИКАЧЕВ, который в ушедщем году отметил 50-летие, известная журналистка Марта НИКОЛАЕВА. Еще одно радостное событие отметил Матвей Евсеев: учительница якутского языка и литературы Түбэйской школы Мария Матвеевна ДАНИЛОВА — Күн Мичээрэ написала на русском языке рассказ «Старый пес Барбос и бык Огонь» и стала победителем творческого конкурса, проведенного “Сахамедиа”. И Матвей Николаевич отметил это событие специальным призом.

Земляков поздравили и вручили Почетные грамоты и награды депутат Ил Түмэна А.С. УАРОВ, министр культуры и духовного развития В.И. Тихонов и другие.

После официальной части алгысчыт — Алгыстаах Өлөксөөн в сопровождении студентов и танцоров благословил всех зрителей. Под его алгыс все встали и ритмично выполнили 9 священных ритуальных действий.

Так начался грандиозный концерт. В сюжетной линии двое молодых людей Чолбон Куо и сын неба Звездный мальчик ищут земную любовь и счастье. И под конец действия, преодолев много препятстий, находят его. В концерте приняли участие талантливые артисты, родом из Сунтара, а также любимые артисты якутской эстрады. Концерт завершается песней “Сахам Сирэ” в исполнении победителя первого республиканского конкурса песни им. А. Файрушиной Кирилла МАТВЕЕВА.

В финале все участники концерта и зрители станцевали на арене осуохай и благословили организаторов этой встречи.

Долго-долго земляки не расходились… После концерта начались танцы, песни в стиле “ностальжи” звучали до полуночи. Такой выдалась нынешняя встреча земляков из Сунтарского улуса.







Источник: Маргарита ВИНОКУРОВА, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), член СЖ РФ.