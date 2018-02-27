На суд Минстроя представлено 27 дизайн-проектов по благоустройству городской среды

В Минстрое прошло заседание экспертного совета по профессиональной оценке проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На суд экспертного совета муниципальные образования городов Алдан, Мирный, Ленск, Нерюнгри, Якутск представили 27 дизайн – проектов благоустройства общественных пространств. Как отметили члены совета, наиболее качественно проработанные проекты представил город Якутск -площадь «Ворота Якутска», остальные дизайн-проекты муниципальных районов требуют доработки. Члены экспертного совета были едины во мнении, что у большинства представленных проектов отсутствует концепция и единство стиля.

Напомним, что за счет средств федеральной программы благоустройства в пяти моно — городах республики в течение пяти лет должны появиться новые парки и скверы, бульвары и площадки, а также пешеходные зоны. Какими они должны стать, где их нужно обустроить – решать будут жители. 18 марта будут отобраны общественные пространства, которые будут благоустроены в этом году. Предложения, не вошедшие в число лидеров голосования в 2018 году, будут учтены при благоустройстве в последующие годы.

Как отметила заместитель министра Галина Новикова, исполнители (архитекторы) должны в дальнейшем осуществлять авторский надзор, а заказчики (муниципальные образования) должны обеспечить реализацию проектов в кратчайшие сроки.

По итогам заседания всем участникам программы рекомендовано до 27 февраля доработать свои проекты и устранить нарушения, при этом максимально использовать библиотеку лучших практик Минстроя России по благоустройству общественных и дворовых пространств, для получения более качественных результатов. Кроме того в целях оказания практической помощи по доработке проектов общественного пространства за муниципальными образованиями закреплены опытные проектировщики.

В экспертный совет вошли заместитель министра архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Галина Новикова, заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Наталия Чукавина, председатель Союза архитекторов Якутии Семен Сергеев, практикующие архитекторы, представители строительных компаний и общественных организаций.