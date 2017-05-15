На страже Отчизны: проводы призывников

Проводы призывников на службу в нашем районе стали уже доброй традицией. Два раза в год – весной и осенью торжественно собираются не только родители, близкие и друзья, но и представители власти, отдела военного комиссариата, совета ветеранов. Этой весной 50 молодых людей, успешно прошедших все этапы призывной комиссии, готовы вступить в ряды Российской армии. На один год им придется отлучиться от родного дома, чтобы вернуться с чувством исполненного долга перед Отечеством.

В театре им. Д.Ходулова 27 апреля прошла традиционная торжественная церемония проводов солдат нового призыва на службу в Вооруженные силы России. С началом службы новобранцев поздравил заместитель главы по социальным вопросам Иван ПТИЦЫН:

– Поздравляю всех с этим знаменательным и в то же время волнительным днем. В течение этого года вы будете стоять на защите своей Родины, республики, района. Ваши бабушки и дедушки с честью и достоинством в свое время отстояли на войне долгожданную для нашей страны победу, благодаря им мы живем под мирным небом. Ни в коем случае не подведите свою нацию, хоть нас и мало, но вы прекрасно знаете, что из нашего народа вышли настоящие герои. Нам всегда приятно и отрадно слышать о Благодарственных письмах из воинских частей, мы вами гордимся и ждем вас в надежде, что будете работать и трудиться во благо процветания и развития района и республики.

Напутственные слова прозвучали от начальника Мегино-Кангаласского отдела военного комиссариата Аяла ПЕТРОВА:

– Уважаемые призывники, поздравляем с Днем призывника! Два раза в год самые подготовленные, бравые молодые люди по решению призывной комиссии отправляются на службу. Хочется отметить, что мнение общества о том, что в армию отправляет военкомат немного ошибочно. Наша миссия – подготовка и сбор необходимых документов, бумаг для передачи призывной комиссии, в состав которой входит общественность улуса. Отдельную благодарность хочется выразить вашим родителям, которые воспитали в вас крепких, здоровых ребят. Также очень хорошо видна работа школ и педагогов по военно-патриотическому воспитанию детей, что показывает о подготовке детей с юного возраста. Об этом свидетельствуют грамоты, Благодарственные письма и медали. Следите за порядком, уставом, не нарушайте их, ведите себя достойно, с честью.

Пожелания достойной службы прозвучали от начальника управления по делам молодежи и спорта Константина ЗАХАРОВА:

– Это очень волнительный момент, когда мы отправляем на службу наших лучших спортсменов, активных общественников нашего района. Мы можем спать спокойно, когда на страже нашего спокойствия такие парни, в которых чувствуем уверенность. Пожелаем вам хорошей службы и надеемся, что через год вы вернетесь и пополните ряды успешной молодежи нашего района.

Добрые напутствия прозвучали в адрес призывников от председателя совета ветеранов Маргариты МАКСИМОВОЙ, заместителя начальника управления образования Николая ТАРАСОВА, председателя общественной организации «Доблесть», ветерана боевых действий Николая СЕМЕНОВА, который не понаслышке знает о всех трудностях и достоинствах службы в армии: «Будет нелегко, но вы должны достойно выходить из всех сложенных ситуаций», — подчеркнул он.

От имени родителей выступил начальник управления сельского хозяйства Иван АРГУНОВ:

– Мы, родители, остаемся с мыслью о том, что год пролетит незаметно. В свое время мы тоже прошли службу в рядах армии и знаем, как долго проходят дни в ожидании возвращения. Вам повезло попасть в весенний призыв, потому что отсчет с этого времени проходит быстрее, по крайней мере, многим так кажется. Мы всегда будем думать о вас, скучать и поддерживать, хоть и на расстоянии. Через год ждем вас домой – мужественных и сильных мужчин.

Совсем скоро ребята наденут военную форму, и этот день останется лишь в воспоминаниях. Но через год ждем вас возмужавших, уверенных в себе и повзрослевших, выполнивших свой долг перед родной страной.