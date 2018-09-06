На Столичном рынке открылась теплая остановка

Ко Дню города в рамках Года новаторства в Якутске открываются новые теплые автобусные остановки. 5 сентября состоялось торжественное открытие двадцатой теплой остановки, а сегодня, 6 сентября исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников открыл еще одну теплую остановку.

21-я по счету теплая остановка «Столичный рынок» стала весьма своевременным подарком горожанам и гостям столицы перед наступающими холодами. Особенно радостным это событие стало для жителей Строительного округа. В их присутствии символическую красную ленту разрезали исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников, начальник Управления Строительного округа Олег Хлебников, директор ООО «ВостокПромСтрой» Айна Неустроева, член клуба многодетных матерей Строительного округа Елена Олесова.

Дмитрий Садовников в приветственной речи поблагодарил директора «ВостокПромСтрой» Айну Неустроеву за поддержку инициативы Окружной администрации.

«Это не первый подарок наших предпринимателей городу в виде теплой остановки. Уверен, что муниципально-частный проект «Теплые автобусные остановки» будет продолжаться и развиваться, принося комфорт нашим жителям на долгие годы», — отметил Дмитрий Садовников.

«Признательна руководству города за возможность принять участие в социальных проектах для улучшения жизни горожан. Работа будет продолжена, и скоро мы откроем еще одну теплую остановку, но в другом архитектурном исполнении», — сказала директор ООО «ВостокПромСтрой» Айна Неустроева.

Она отметила, что теплая остановка – это результат совместной работы с отделом организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации и Управления архитектуры и градостроительной политики г. Якутска.

Ветеран труда Елена Афанасьевна Федотова поделилась впечатлениями от новой остановки: «Очень рада, что недалеко от дома появилась теплая остановка, теперь детям и внукам не придется мерзнуть, как нам в свое время. Автобусы можно увидеть не только через окно, но и на экране».

Окружная администрация города Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства. Проект был отмечен дипломом первой степени в номинации «Развитие коммунальной инфраструктуры» во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.