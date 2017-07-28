На старте акции «Поможем вместе!» собрано 308 тысяч рублей

Такого аншлага не встретишь даже на концерте суперзвезд – 27 июня на старте благотворительной акции «Поможем вместе!» в Доме дружбы народов имени Кулаковского яблоку негде было упасть, люди стояли в проходах. Только от продажи билетов и первых взносов поступило 308 тысяч рублей. Хороший старт акции помощи пострадавшим от наводнения в четырех северных улусах республики.

Акция, объявленная Министерством по развитию институтов гражданского общества РС(Я), будет продолжаться до конца года, ведь помощь нужна серьезная – в последние годы не только подтопляет населенные пункты, но и преследуют другие напасти природы: заливает сенокосные угодья, заваливает огромным слоем снега, лишая корма якутских лошадей и оленей. Старт акции показал, что якутянам близка взаимопомощь, что они не оставляют в беде своих земляков.

Ранее, 27 июня, также в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского успешно прошла акция «Айли!» («Помоги!») в помощь пострадавшим в эвенском селе Березовка Среднеколымского улуса. По состоянию на 26 июля поступило 1 млн 257 тыс. рублей.

Теперь помощь нужна подтопленным населенным пунктам в четырех улусах: Среднеколымском, Абыйском, Усть-Янском и Анабарском. Организаторами акции «Поможем вместе» выступили Минобщество, благотворительный фонд «Дерево жизни», Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.

Перед концертом сопредседатель Ассамблеи народов Якутии и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Андрей Кривошапкин сказал, что после пятого съезда Ассамблеи, который прошел 22-23 июня этого года, это уже второй большой благотворительный концерт в помощь пострадавшим. Очень трудно землякам-северянам, ведь скоро зима. Но вместе с тем мы знаем, что руководство республики все держит под контролем. «Наша республика – удивительная, прекрасная страна, где дружбе народов придается приоритетное значение!», — отметил выступающий и прочитал свои стихи.

Проникновенным было выступление вице-спикера республиканского парламента Виктора Губарева: «Трудно смотреть без волнения на этот зал, но и радость охватывает, что нет пустого места, нет равнодушных! Никто нас не поссорит, не добьется, чтобы каждый думал только о себе!» Народный депутат республики отметил, что мы в республике живем в экстремальных условиях, только на доставку стройматериалов в пострадавшие улусы надо 100 млн рублей. И мы хотим донести это до федеральной власти. «Сегодня мы должны с гордостью посмотреть на себя, пожать друг другу руки», — призвал вице-спикер собравшихся.

Министр Сардана Гурьева проинформировала о поездке Главы республики в Среднеколымский улус. По ее итогам было дано поручение увеличить на 300 млн рублей региональный резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Члены правительства постоянно находятся на местах. Решен вопрос с отдыхом детей, доставкой ГСМ и другие. А перед правительством поставлена задача – максимально быстро подготовиться к зиме. «Мы, якутяне, неравнодушны и едины в своем стремлении помочь другу другу!» — заключила министр и поблагодарила всех, кто принял участие в организации акции: Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера РС(Я), коллектив Дома дружбы народов, благотворительный фонд «Дерево жизни», инициативные группы улусов.

Ведущими выступили сотрудники Минобщества Татьяна Глушкова и Игорь Ефремов.

Старт акции дан. Концерт звезд якутской эстрады с участием Саарына, Алены Яковлевой, Анастасии Петровой, Анатолия Горохова и других, художественных коллективов четырех улусов шел под аплодисменты более двух часов. От имени пострадавших населенных пунктов выступали представители администраций, почетные граждане, деятели искусства. Этот день еще раз показал, что мы, люди Севера, не бросаем друг друга в трудную минуту и всегда готовы помочь попавшим в беду.

Акция «Поможем вместе!» продолжается. Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

Расчетный счет: 40703810200000000050

ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»

ИНН/КПП банка 1435138944/143501001

БИК: 049805770

Корреспондентский счет: 30101810300000000770

Благотворительный фонд «Дерево Жизни».

Справка

О необходимости поэтапного переноса села Берёзовка, являющегося местом компактного проживания представителей коренного малочисленного народа Севера – эвенов, в ходе рабочего визита в Среднеколымский улус 20 июля заявил глава Якутии Егор Борисов.

Подтопленными оказались 37 домов, в которых проживает 283 человека, а также социальные объекты: котельная, дизельная электростанция с теплотрассами, детский сад, участковая больница и культурно-этнографический центр, здание администрации, АТС.

Распоряжением главы Среднеколымского улуса от 22 мая был введён режим ЧС местного значения в границах Берёзовского национального (кочевого) наслега.

Комиссия по подсчёту ущерба от паводка утвердила список пострадавших граждан, единовременную помощь на общую сумму более 5 миллионов рублей получил 251 человек.

Общая сумма на восстановление жилья, социально-значимых объектов и иных расходов по ликвидации последствий паводка в Берёзовке составит 66 млн рублей.

Дополнительно по указанию Егора Борисова правительством республики предусмотрено 5,4 млн рублей на приобретение стройматериалов для частного жилого фонда.

Селянам помогают бойцы студенческого стройотряда, которые трудятся в Берёзовке с 1 июля.

Жители села выразили слова благодарности за организацию отдыха детей в Сочи. При желании дети могут остаться на третий сезон.

В селе Сватай Среднеколымского улуса подтоплена 71 дворовая территория, социальные объекты – больница, детский сад, котельная, пострадал 181 человек.

В селе Аргахтах Среднеколымского улуса подтоплено 14 дворовых территорий, где проживает 64 человека.

В селе Налимск Среднеколымского улуса подтоплено 28 дворовых территорий, 4 социальных объекта, пострадало 84 человека.