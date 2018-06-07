На средства гранта президента РФ в Якутске развернется выставка «Куда ушли мамонты»

Отделение Русского географического общества в Якутии совместно с Академией наук республики выиграли грант президента России на организацию палеонтологической выставки «Куда ушли мамонты». Сумма гранта — 1,8 млн рублей.

Со всей страны подали более девяти тысяч заявок на грант президента по 13 направлениям, и только 1500 проектов получили финансовую поддержку, среди которых — выставка якутских ученых «Куда ушли мамонты».

Уникальная интерактивная экспозиция развернется в историческом парке «Россия — моя история» и позволит посетителям окунуться в историю эволюции мамонтов и других ископаемых животных, а также увидеть быт древнего человека.

Ведущий специалист научно-организационного отдела Академии наук РС(Я) и организатор выставки Анастасия Корякина сказала, что узнать «Куда ушли мамонты» можно будет совсем скоро:

Планируем открыть выставку в середине лета. В течение года в экспозиции будут представлены скелет мамонта, носорожек Саша, голова дюктайской лошади, ноги мамонта, различные костные останки, хижина древнего человека и многое другое. Отмечу, что все экспонаты находятся на изучении Академии наук республики.

Организаторы надеются, что выставка привлечет молодое поколение к палеонтологическим исследованиям в Якутии.