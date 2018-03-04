На счету якутян четыре медали международного турнира Романа Дмитриева

Четверо якутских борцов стали обладателями бронзовых медалей VI Международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Первоочередные весовые категории не принесли якутянам золотых наград.

Первую бронзовую медаль Якутии принес Андрей Аронов из Мирного, в его весовой категории было заявлено только пятеро борцов, поэтому по круговой системе они распределили места заранее. Первое место в категории до 97 кг завоевал Адам Бетербиев, вторым стал Серик Бакытханов из Казахстана.

В наилегчайшей категории дагестанец Ахмед Идрисов и Андрей Гатаулин из Бурятии казались неудержимы и уверенно победили всех, включая местных борцов. В финале представитель дагестанской школы борьбы оказался сильнее в равной борьбе. Третьи места на пьедестале завоевали якутяне Петр Константинов и Алексей Копылов. Первый выиграл казаха Заманбека Хамитова, а второй — тувинца Чаяна Монгуш.

Отличную форму продемонстрировал победитель недавно проходившего первенства республики Айсен Потапов в весе до 65 кг. Борьбу за бронзовую медаль с молдованином Стефаном Тону он начал неуверенно, но, почувствовав ковер, одолел соперника с большим преимуществом. В его весе победу одержал Тумур-Очир Тулга из Монголии, выиграв в финале азербайджанцаГаджимурада Гаджиева.

«В моем весе были сильные противники, даже мастера спорта международного класса. В первый день выступил не очень удачно для себя, в борьбе за третье место тоже испытал трудности, но победа далась. Сейчас нахожусь не на пике своей формы. Скоро начнутся сборы, надеюсь, что по ходу них наберусь сил и постараюсь принести результаты на предстоящем первенстве России», — сказал в комментарии Алексей Копылов.