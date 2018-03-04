На счету якутян четыре медали международного турнира Романа Дмитриева

Первую бронзовую медаль Якутии принес Андрей Аронов из Мирного, в его весовой категории было заявлено только пятеро борцов, поэтому по круговой системе они распределили места заранее. Первое место в категории до 97 кг завоевал Адам Бетербиев, вторым стал Серик Бакытханов из Казахстана.
В наилегчайшей категории дагестанец Ахмед Идрисов и Андрей Гатаулин из Бурятии казались неудержимы и уверенно победили всех, включая местных борцов. В финале представитель дагестанской школы борьбы оказался сильнее в равной борьбе. Третьи места на пьедестале завоевали якутяне Петр Константинов и Алексей Копылов. Первый выиграл казаха Заманбека Хамитова, а второй — тувинца Чаяна Монгуш.
Отличную форму продемонстрировал победитель недавно проходившего первенства республики Айсен Потапов в весе до 65 кг. Борьбу за бронзовую медаль с молдованином Стефаном Тону он начал неуверенно, но, почувствовав ковер, одолел соперника с большим преимуществом. В его весе победу одержал Тумур-Очир Тулга из Монголии, выиграв в финале азербайджанцаГаджимурада Гаджиева.
«В моем весе были сильные противники, даже мастера спорта международного класса. В первый день выступил не очень удачно для себя, в борьбе за третье место тоже испытал трудности, но победа далась. Сейчас нахожусь не на пике своей формы. Скоро начнутся сборы, надеюсь, что по ходу них наберусь сил и постараюсь принести результаты на предстоящем первенстве России», — сказал в комментарии Алексей Копылов.