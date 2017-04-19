На сайте Предварительного голосования «ЕР» теперь можно найти свой участок

На сайте Предварительного голосования pg.er.ru запущена функция – «Найди свой участок». Любой посетитель сайта в регионах, где проходит Предварительное голосование, может узнать адрес своего счетного участка, указав адрес регистрации.

По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счетного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить для себя, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

«Процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя, поэтому участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Поэтому и появился он-лайн сервис поиска ближайших счетных участков. Это не единственная опция поиска наиболее удобных вариантов принять участие в предварительном голосовании – для тех, кто не так активно пользуется интернетом, работают горячие линии, через которые можно получить всю необходимую информацию, в том числе и о местоположении участков», – сообщил руководитель ЦИК Партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Также он отметил, что подача заявлений идет очень активно, в настоящий момент подано порядка 2 тыс. заявлений. «По определению кандидатов на выборах в депутаты Законодательных собраний – 960 заявлений, кандидатов в депутаты Городских Дум административных центров – 961 заявление, по определению глав Административных центров – 6 заявлений, на довыборах по одномандатному избирательному округу №112 в Государственную Думу подано 7 заявлений. Две трети подавших заявления являются членами и сторонниками Партии, одна треть беспартийными. Нельзя не отметить высокую активность молодежи, около 30% кандидатов на Предварительном голосовании являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет», – добавил парламентарий.

Также сейчас в регионах активно идут дебаты, в период с 8 по 17 апреля 2017 года было проведено 189 площадок дебатов, в которых приняли участие 609 зарегистрированных кандидатов. В «Единой России» 27 апреля завершится прием документов для участия в Предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. Напомним, предварительное голосование Партии пройдет 28 мая.