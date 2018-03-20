На Сахалин прибывают представители стран-участниц зимних Игр «Дети Азии»

Завтра на острове стартует семинар-совещание с участием представителей ряда стран Азии: Палестины, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Японии, Кореи, Армении, Афганистана, России и многих других. В составе иностранных делегаций – руководители национальных олимпийских комитетов и спортивных ведомств.

Напомним, Международные игры «Дети Азии» с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран, проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия — пропаганда идей Олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. В феврале 2019 года в Южно-Сахалинске участники игр «Дети Азии» впервые будут бороться за победу в зимних видах спорта, это горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Для этого здесь почти полностью создана необходимая инфраструктура. В частности, на юге Сахалина работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт «Горный воздух», где российские олимпийцы готовились к стартам в Южной Корее.

Планируется, что на Игры в Южно-Сахалинск прибудет две тысячи человек. Половина из них — юные спортсмены из 45 команд 20 стран Азии, ряда субъектов Российской Федерации. Остальные — участники официальных делегаций, представители спортивных федераций, судейского корпуса.

В проведении масштабного спортивного мероприятия островному региону помогут власти страны. Оргкомитет по подготовке Игр возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В свою очередь. Областные власти рассматривают предстоящее событие как возможность продемонстрировать туристический потенциал островного региона.

— Мы должны показать гостям, что Сахалин и Курилы – это регион, где активно развиваются зимние виды спорта, где рады гостям и умеют их принимать, а также укрепить взаимовыгодные связи с азиатскими странами и другими регионам нашей страны, — определил задачу губернатор Олег Кожемяко.

Семинар-совещание в Южно-Сахалинске для руководителей национальных олимпийских комитетов и спортивных ведомств стран – участниц Игр – одно из ключевых подготовительных мероприятий.

— Представители Олимпийских комитетов в течение трех дней посетят спортивные объекты областного центра, которые будут задействованы в состязаниях, — рассказал руководитель дирекции Первых Международных зимних Играх «Дети Азии» Владимир Максимов. – Также они своими глазами увидят спортивную инфраструктуру, побывают на горе Парковой, посетят биатлонный комплекс, «Горный воздух» и другие объекты, которые будут задействованы во время Игр, оценят условия проживания и питания. Это общепринятая практика, когда примерно за год до мероприятия представители национальных Олимпийских комитетов и спортивных ведомств осматривают место будущих Игр. Вице-президента Национального Олимпийского комитета Палестины Нибаль Халил на Сахалине впечатлило количество снега и мороз.

— Очертания острова, возвышенности, горы – это прекрасно! – сказала она. – Сахалин напоминает Японию. В Палестине нет снега, но наши спортсмены тренируются в Европе. Поэтому планируем выставить команду на Первых зимних играх «Дети Азии». Посмотрим, какие у вас есть возможности для проведения соревнований.

Заместитель министра спорта Армении Габриел Казарян сообщил, что команда его страны рассчитывает на медали в горных лыжах и лыжных гонках.

— Я на Сахалине впервые, — сказал он. — Хочу осмотреть лыжные базы, «Горный воздух». В Армении тоже развиты эти виды спорта, поэтому хочу сравнить созданные для них условия.

Представитель исполкома национального Олимпийского комитета Сирии Ибрагим Абазид на Сахалине бывал не раз. Его жена – родом из Охи.

— Я люблю остров и очень обрадовался, когда узнал, что именно на Сахалине пройдут зимние Игры, — сказал он. – Наш олимпийский комитет принял решение выставить команду на этих соревнованиях. У нас есть спортсмены, которые выступают за Сирию, но тренируются в других городах и странах.

23 марта в 15:00 в Южно-Сахалинске на площади перед зданием областного правительства состоится торжественный запуск счетчика, который будет показывать время, оставшееся до начала Первых зимних Международных игр «Дети Азии» на Сахалине.