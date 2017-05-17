На Рублевке установлена памятная доска заслуженному врачу Якутии

На фасаде якутской здравницы «Бэс Чагда», ежегодно принимающей в живописном Подмосковье сотни якутян, прибывающих на лечение и реабилитацию, установлена памятная доска заслуженному врачу Якутской АССР, кавалеру Ордена Н.И. Пирогова, генеральному директору и главному врачу санатория в 1997 — 2009 годах Егору Капитоновичу Максимову.

«Есть профессии, которые выбирают счастливые люди – лечить, учить и строить. Егор Капитонович сам был счастливым человеком, он делал счастливыми людей, излечивая их от недугов. Теперь каждый якутянин, приехавший за здоровьем в «Бэс Чагда», будет знать о его личном вкладе в развитие здравоохранения, о трудах плеяды врачей, которые работают во благо здоровья наших земляков», — сказал постпред Якутии в Москве Юрий Куприянов на открытии памятной доски Егору Максимову.

Юрий Куприянов отметил, что сегодня власти Якутии ведут работу по разработке наиболее оптимальной программы поддержания и реновации республиканского лечебно-профилактического учреждения: «Глава и Правительство Республики Саха (Якутия) прилагают все усилия для того, чтобы в подмосковной здравнице якутяне с каждым годом получали более качественные услуги в самых комфортных условиях».

Генеральный директор санатория Юлия Песковская отметила большой личный вклад супруги Егора Капитоновича Светланы Иннокентьевны в увековечивание памяти мужа, врача, внесшего большую лепту в развитие системы здравоохранения республики.

Справка:

Егор Капитонович Максимов — заслуженный врач Якутской АССР, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кавалер Ордена Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, генеральный директор — главный врач Санатория «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия)» в 1997 — 2009 гг., почетный гражданин Болугурского наслега Чурапчинского улуса РС(Я).

Егор Капитонович родился 12 февраля 1948 года. Его родители умерли рано и семью заменила школа-интернат в с. Чурапча. После успешного окончания школы работал на стройке, прошел службу в армии в Забайкальском военном округе.

Окончил медицинский факультет Якутского госуниверситета, где был ленинским стипендиатом. После клинической ординатуры по хирургии в 1978 году Егора Капитоновича направили в Усть-Майскую ЦРБ в п. Солнечный заведующим хирургическим отделением, где проработал 13 лет. За эти годы по его инициативе была разработана Комплексная программа «Здоровье населения Усть-Майского района на 1986-1990 гг». На основе практического опыта блестяще защитил кандидатскую диссертацию в институте им. Н.И.Семашко.

Он проработал в системе здравоохранения 32 года врачом, из них 25 лет руководителем лечебно-профилактических учреждений республики. С 1997 года по 2009 год работал Генеральным директором — главным врачом санатория «Бэс Чагда».

Под его руководством санаторий «Бэс Чагда» стал занимать верхние строки рейтинга Подмосковных здравниц. Якутяне, отдыхавшие в санатории в эти годы, всегда с благодарностью вспоминают заботу и внимание, которыми они были окружены со стороны главного врача.