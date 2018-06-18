На родине Дуо5а Боотура отметили юбилейный ысыах

16 июня в Первом Жемконе Хангаласского улуса отметили юбилейный ысыах. В этом году исполнилось 380 лет, как Жемконская волость была упомянута в архивных источниках.



Хангаласский Первый Жемкон является знаковым местом для народа саха. Эта местность считается исторической родиной легендарного Дуо5а Боотура – Айыы (Белого) шамана, доблестного знаменосца, отважного воина. В ХVII веке Дуо5а Боотур со своими людьми ушел с родного Хангаласса на глухой, жирный Вилюй. Они основали на Вилюе многие славные якутские роды. И сам Дуо5а Боотур стал прародителем большого рода. Дуо5а Боотур сплотил на Вилюе саха и эвенков для мирной и созидательной жизни. Некоторые другие Хангаласские роды ушли на Север…



Сохранилась легенда, что эти миграции не были стихийными. Они были запланированы и совершены людьми государственного ума. Это была стратегия для сохранения традиционной культуры и древней якутской религии Аар Айыы итэ5элэ. Мудрые шаманы умели заглядывать в будущее и знали, что в Центральной Якутии будет много пришлых людей, будет активно насаждаться чужая религия. Поэтому часть носителей традиционной культуры отправили в другие, дальние земли. Из уст в уста, из поколения в поколение передавались сокровенные знания… Увы, многие из них безвозвратно утеряны во тьме веков. Но многое представителям упрямого, живучего народа удалось пронести через века христианизации и десятилетия атеизма.



И на стыке веков и тысячелетий они были собраны по крупицам и тщательно систематизированы. Так, процессы демократизации в обществе позволили произойти знаковым изменениям. Древняя якутская религия была возрождена Владимиром Алексеевичем КОНДАКОВЫМ, Айыы шаманом, доктором медицинских наук, кандидатом психологических наук, феноменальным целителем, членом Всемирной Ассоциации профессиональных гипнотизеров при ЮНЕСКО. Владимир Кондаков был прямым потомком легендарного Дуо5а Боотура в девятом колене. Владимир Алексеевич возродил и восстановил 76 Благословений и Алгысов – Доммов. Они вернулись из небытия, опубликованы и теперь доступны тем, кто чтит своих предков. Религия Аар Айыы получила официальную государственную регистрацию в Минюсте.





На юбилейном ысыахе в первом Жемконе был проведен канонический Алгыс. Его провела Августина Ильинична ЯКОВЛЕВА, президент Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия) им. В.А. Кондакова. Ей помогала Тамара Тимофеевна ТИМОФЕЕВА, секретарь этой же Ассоциации. Обе они являются ученицами и продолжателями дела Владимира Кондакова.





Юбилейный ысыах первого Жемкона запомнился прекрасным концертом, в ходе которого в составе мужского ансамбля спел и глава поселка Сергей Афанасьевич ПРОКОПЬЕВ. Под звуки саксофона парил в небе огромный коршун. Спортивные состязания и народный осуохай украсили праздник. По традиции, гостей ысыаха угостили ароматной жеребятиной, утиным супом, румяными оладьями и другими яствами, напоили терпким кумысом и бырпахом. Тут не было государственной заорганизованности официальных мероприятий, а было тепло, искренне, от души, как и положено на ысыахе. Замечательный юбилейный ысыах прошел в Первом Жемконе Хангаласского улуса – на родине героев.



