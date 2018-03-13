По результатам фотоконкурса #ЯкутияВыбирает разыграют 10 Айфонов X, 10 Айпадов и 10 Айпадов мини

В день выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, стартует фотоконкурс «Якутия Выбирает». В конкурсе может принять участие любой желающий горожанин, достигший 18 лет.

Чтобы стать участником конкурса, нужно подойти 18 марта на избирательный участок и сфотографироваться на фоне специальной фотозоны, затем выложить фотографию в своих открытых аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, использовав хэштеги: #ЯкутияВыбирает #Выборы2018.

По результатам фотоконкурса разыгрываются призы — 10 Айфонов X, 10 Айпадов, 10 Айпадов мини. Результаты конкурса будут объявлены в период с 25 марта по 1 апреля 2018 года. Организаторы: АНО «Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)», ЯРО МООО «Российские студенческие отряды».

С подробной информацией и положением фотоконкурса можно ознакомиться на сайте ЯкутияВыбирает.рф