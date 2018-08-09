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9 августа 2018, 17:00
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На ремонт разваливающегося моста в Усть-Нере потратят 370 тысяч рублей

В районном центре Оймяконья — поселке Усть-Нера — начнется ремонт моста. Вопрос капитального ремонта перехода поднимался не один год, передает телеканал «Якутия 24».

Мост, соединяющий две половины поселка, считается очень старым — даже старожилы не помнят, когда он был построен. Из-за осадков и наводнений конструкция моста развалилась, деревянные доски начали гнить и проваливаться. В 2013 году мост получил сильное повреждение.

Орган местного самоуправления в июле этого года объявил торги на выполнение работ по ремонту мостового перехода между улицей Мацкепладзе и Советской.

Как отметил главный специалист администрации поселка Усть-Нера Жаргал Очиров, 2 августа составлен протокол рассмотрения котировочных заявок. Была подана одна заявка. Победитель и подрядчик должны подписать муниципальный контракт, который начнет действие с момента подписания.

Для ремонта моста выделено более 370 тысяч рублей. Победитель торгов ООО «Технор» приступит к ремонту в августе 2018 года.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/na-remont-mosta-v-ust-nere-ojmyakonskogo-rajona-potratyat-370-tyisyach-rublej
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