На реке Лена – редкий ледоход

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 17.00 (якт) 5 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Витим Ленского района (до г. Ленск 211 км, до устья 2876 км), уровень воды составляет 491 см, при критическом 950 см. Верхняя кромка – у н.п. Визирный Киренского района Иркутской области, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 121 км.

На реке Алдан продолжается подъем уровней воды с интенсивностью 10-50 см за сутки, наблюдаются закраины, вода на льду, лед подняло. В верхнем течении отмечаются подвижки льда и разводья, ниже по течению – закраины, лед подняло.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Соморсун (Михайловка) Амгинского района, протяженность ледохода составляет 571 км. Верхняя кромка ледохода – у гидропоста Буяга (Верхняя Амга) Амгинского района, уровень воды составляет 368 см при критическом 600 см. У н.п. Амга уровень воды составляет 590 см, при критическом 925 см.

На реке Вилюй на всем протяжении реки продолжается подъем уровней воды с интенсивностью 5-20 см за сутки, местами закраины, вода на льду.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна – ледостав.

На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.