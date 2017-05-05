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На реке Лена ледоход продвинулся на 121 км

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 09.00 (якт) 5 мая 2017 года

 На реке Лена кромка ледохода наблюдается у н.п. Витим Ленского района (до г. Ленск 211 км, до устья 2876 км), уровень воды составляет 487 см, при критическом 950 см. За сутки ледоход продвинулся на 121 км.

На реке Алдан в верхнем и среднем течении  реки  отмечается подъем уровней воды, наблюдаются закраины, вода на льду, лед подняло. У н.п. Томмот наблюдается местная подвижка льда.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Амга Амгинского района, протяженность ледохода составляет 490 км. У н.п. Амга уровень воды составляет 598 см, при критическом 925 см.

На реке Вилюй ледоходных явлений нет. На всем протяжении реки продолжается подъем уровней воды, местами закраины.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.  На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

 

На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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