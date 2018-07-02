На реке Колыма перевернулась лодка: погиб трехлетний ребенок

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели трехлетнего ребенка на реке Колыма.

По данным следствия, 1 июля 2018 года компания из шести человек, в том числе, трехлетнего мальчика, каталась на моторной лодке «Крым» на реке Колыма.

Во время катания около 20 часов в нарушение действующих правил и требований безопасности ребенка посадили за руль маломерного суда, после чего произошло опрокидывание лодки.

После происшествия взрослые пассажиры сумели спастись, ребенка найти не удалось. В настоящее время ведутся его поиски.

Следует отметить, что все взрослые в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.