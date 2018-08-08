На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался

В Якутске по факту гибели рабочего на строительстве жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обнаружения 6 июля 2018 года в районе строящегося дома на ул. П. Алексеева, 75, тела мужчины, 1985 года рождения.

Проведенной процессуальной проверкой установлено, что при ведении работ на строительном объекте ООО «Голдлайн» было допущено нарушение правил безопасности, в результате чего произошло падение шлакоблочной кладки с козырька балкона квартиры, расположенной на 9 этаже.

Падение пришлось на участок, где трудился разнорабочий. Мужчина получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование продолжается.