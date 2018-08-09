На пьяного капитана «Ракеты», по вине которого пострадали пассажиры, заведено уголовное дело

В Республике Саха (Якутия) капитан-механик пассажирского теплохода «Ракета-269» подозревается в оказании услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сменного капитана-механика пассажирского теплохода «Ракета-269», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 30 июня 2018 года около 13 часов по местному времени подозреваемый оказывал услугу по перевозке 55 пассажиров на теплоходе «Ракета-269» по акватории реки Лена в состоянии алкогольного опьянения.

Оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Во время управления судном сменный капитан-механик неверно выбрал маневр, потерял ориентировку, нарушил движение по судовому ходу, пропустив створные знаки, посадил судно на мель. В результате выхода теплохода за судовой ход и удара об мель пассажиры получили различные телесные повреждения.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.