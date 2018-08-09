На пустыре по улице Петровского начали экспертизу почвы

Ранее здесь располагалась лаборатория по изготовлению сибиреязвенных сывороток, остатки биопрепаратов были утилизированы по всем правилам.

Если выяснится, что почва не содержит веществ, представляющих опасность, здесь появится Парк будущих поколений, включающий скейт-парк, спортивные площадки, площадки для детей, зоны для «спокойного отдыха», зоны для ведения предпринимательской деятельности, где могут быть установлены кафе и молодежный коворкинг-центр.

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу на земельном участке, расположенном в районе Студгородка (квартал № 79), проводят сотрудники Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

Результаты экспертизы будут готовы до конца сентября.