На птицефабрике незаконно сняли плодородный слой почвы

Нельзя не отметить положительную динамику того, как растет количество раскрытых надзорными органами дел, по распространенным в социальных сетях видео и фото фактов нарушения закона неосознанными гражданами.

Так, в конце мая в сети Instagram было опубликовано видео, где неизвестные лица снимают плодородный слой почвы и осуществляют перевозку на автомашине КАМАЗ. Сразу по горячим следам параллельно начали расследование: Якутский комитет охраны природы и управление Россельхознадзора по РС(Я). В ходе расследования выяснилось, что инцидент произошел в районе полигона отходов Птицефабрики, территория которого относится к зоне земель населенных пунктов ГО «город Якутск», а не к зоне земель сельхозназначения, поэтому Россельхознадзор сложил свои полномочия, а Якутский комитет охраны природы продолжил.

На сегодняшний день нарушитель привлечен к административной ответственности, наложенный на него штраф в размере тысяча рублей оплатил, кроме того на месте снятия почвы произвел выгрузку и разравнивание почвы объемом 7 куб. м.