На прямой линии о сохранении леса

Соскучившись солнцу, теплой погоде, народ встречает весну на природе, кто-то с друзьями отмечает праздники совместными шашлыками, мужчины выезжают на охоту. Но к сожалению, радость встречи с природой мы портим сами, не соблюдая простых правил поведения в лесу. Уже на прошлой неделе были локализованы 10 лесных пожаров, только за выходные появились 7 новых очага.

Как избежать последствий неосторожного обращения с огнем в лесу, как сохранить наш лес, мы поговорим 16 мая на радиоканале «Радио России » в радиопередаче «Тэтим чаас» с 11:25. В радиопередаче примут участие руководитель Департамента по лесным отношениям Попов Вячеслав Егорович и Герой труда Российской Федерации, Лесничий Хангаласского лесничества Устинова Варвара Михайловна. Они расскажут о пожарной ситуации в республике, об ответственности в лесу и ответят на ваши вопросы.

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