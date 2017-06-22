На прошлой неделе на границе задержали 20 якутян

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) предупреждает, что в соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона от 15.08.1996 года №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях уклонения от исполнения обязательств.

В соответствии с указанными положениями Федеральным законом от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебному приставу-исполнителю предоставлено право по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации в случае неисполнения должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе.

Постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации направляется в Пограничную службу ФСБ России.

После исполнения должником своих обязательств судебный пристав-исполнитель выносит постановление об отмене временного ограничения на выезд, а также подготавливает уведомление об отзыве постановления о временном ограничении, процедура отмены ограничения занимает от одной до двух недель.

На сегодняшний день 20 тысяч граждан, проживающих на территории Якутии, ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Только за прошедшую неделю при попытке пересечения государственной границы было остановлено 10 граждан, отправляющихся в отпуск. В связи с чем, Управление рекомендует проверить себя и своих близких на наличие задолженности через бесплатный он-лайн сервис ФССП «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте Управления http://r14.fssprus.ru/ или через мобильное приложение «ФССП» и при наличии задолженности незамедлительно погасить долг.