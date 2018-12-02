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Экономика
2 декабря 2018, 13:23
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На привлечение трудовых ресурсов в регионы Дальнего Востока буду направлены полмиллиарда

Дальневосточный федеральный округ получит 480 млн рублей на повышение мобильности трудовых ресурсов. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Всего из федерального бюджета на привлечение трудовых ресурсов регионы в 2019 году получат 500 млн рублей, 480 из них будет направлено субъектам Дальневосточного федерального округа. Вице-премьер уточнила, что на период 2020-2021 годов показатели федеральной поддержки по этому направлению находятся на стадии корректировки.

Татьяна Голикова напомнила, что Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить опережающие темпы экономического роста Дальнего Востока. По ее словам, для решения этой задачи очень важно обеспечить эффективность механизмов привлечения граждан для работы. В этой связи планируется внести изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.

Сегодня финансовую поддержку по этому направлению получают 16 регионов, включая дальневосточные, которые входят в утвержденный правительством перечень по приоритетному привлечению трудовых ресурсов. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования со стороны региональных бюджетов. Так, работодатели получают финансовую поддержку, размер которой рассчитывается исходя из норматива 225 тысяч рублей на одного сотрудника. Правительство РФ предлагает увеличить этот норматив до одного миллиона рублей.

Источник: По информации пресс-службы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
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