На прилавках магазинов Айхала нашли просроченные продукты

Прокуратура города Удачного с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мирнинскому району провела проверку соблюдения прав потребителей на территории п. Айхал.

Установлено, что в нарушение прав потребителей, установленных технических регламентов в ряде магазинов поселка реализовывалась готовая мясная продукция (копченные куриные крылышки и голень), кулинарные быстрозамороженные изделия (блинчики, паста с фаршем), конфеты, детское питание, салаты корейской кухни и другие продукты питания с истекшим сроком годности.

В целях устранения нарушений закона, прав граждан прокуратура внесла в адрес индивидуальных предпринимателей представления об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении виновных лиц административные дела по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, просроченная продукция изъята, виновные лица привлечены к административной ответственности.