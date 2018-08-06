На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения

Каким должно быть здравоохранение республики, чтобы каждый ее житель чувствовал себя здоровым? Увы, усредненные стандарты в его организации не позволяют в полной мере обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи каждому жителю Якутии. Наша республика – это огромный по территории субъект, 3 млн квадратных километров. И север от юга отличаются самым кардинальным образом, так же как сельские районы от промышленных. Поэтому, по мнению врио главы Якутии Айсена Николаева, «для решения этой задачи недостаточно просто принять дорожную карту, формально определив индикаторы и мероприятия. Исходя из климатических и территориальных особенностей Якутии, к организации системы здравоохранения нужны особые подходы. Оно должно служить всем якутянам».

На повестке дня сегодня стоит формирование новой модели организации здравоохранения, включающей в себя и применение прорывных методов высокотехнологичной медицинской помощи, и обеспечение доступности специализированной медпомощи в промышленных и арктических районах республики, и организацию профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан. Все это в республике уже делается, теперь нужен прорыв.

Проблема №1

Доступность качественной медицинской помощи на сегодняшний день – это проблема номер один в Якутии. Особенно это характерно для промышленных районов. В части оснащения их высокотехнологичным оборудованием мы сильно отстаем. Часты случаи, когда пациенты месяцами ждут очереди к узким специалистам. В результате нерюнгринцы и алданцы едут лечиться в Благовещенск, а мирнинцы и ленчане — в Иркутск. У себя в районе многие медицинские услуги им не доступны, а до Якутска слишком долго и дорого добираться. Вот и едут в другие регионы.

Решением проблемы могло бы стать создание межрайонных специализированных медицинских центров. Такая практика в республике уже существует. Действуют первично сосудистые, травматологические, в ближайших планах создание центров амбулаторно-онкологической помощи, но, конечно, полностью они не восполнят дефицит специализированной помощи на местах.

Здравоохранение сегодня переходит к индивидуальному подходу к пациенту. Это так называемая бережная медицина, а проще бережное отношение к человеку. «Я хочу, чтобы обратившийся к врачу человек чувствовал себя комфортно, не собирал кипу бумаг, не стоял в очередях, не тратил время на анализы, не сталкивался с безразличием персонала, а такие жалобы поступают, — говорит врио главы. — Врачи занимаются благородным делом, но мелкие недочеты способны сыграть роль ложки дегтя».

Арктическая медицина

В отдельный блок, по мнению Айсена Николаева, нужно выделить арктическую медицину, изначально более затратную. Отсутствие дорог, дорогие авиабилеты – большая проблема для обеспечения качественной медицинской помощью. Хорошо работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но нужны узкие специалисты, такие, как детский кардиолог, детский хирург, эндокринолог, оперирующий гинеколог, педиатр, терапевт. Предлагается разработать совершенно новую организационную форму медицинской помощи, новую модель арктической медицины, которая включала бы в себя все аспекты системы здравоохранения Арктики.

На дискуссионной площадке с участием Айсена Николаева, посвященной проблемам здравоохранения, прозвучало интересное предложение – создание плановых бригад из узких специалистов. Конечно, они и сегодня ездят и летают в отдаленные районы, но приезжают максимум на неделю и не успевают осмотреть всех. Создание плановых бригад, выезжающих с помощью санавиации на места со своим оборудованием: цифровым флюорографом, экспресс-анализаторами, узи-аппаратами, лабораториями, на более долгий срок могли бы охватывать качественной медицинской помощью больше отдаленных населенных пунктов. В санавиации нужно использовать более мобильные вертолеты российского производства. Якутия вошла в федеральную программу и уже получила 490 млн рублей. Новые вертолеты начали поступать в санавиацию республики.

Еще один способ повышения качества и доступности медицины в Арктике – дальнейшее развитие телемедицины с участием экспертов высокого класса.

В Якутске может быть сформирован мощный

онкологический центр

В ближайшие годы в Якутии будут построены кардиологический и онкологический центры. Это приоритет руководства республики. «Недавно я беседовал председателем правления крупнейшего японского банка. Серьезное внимание мы уделили возможному оснащению нашего онкологического центра японским оборудованием «Хитачи», — рассказал Айсен Николаев. — Предстоит большая работа с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сейчас, на стадии техзадания мы должны предусмотреть возможность приобретения такого оборудования, менее вредного и более эффективного. Если мы строим объект стоимостью порядка семи миллиардов рублей, то и оборудование в нем должны быть первоклассное, мирового уровня. При этом мы должны готовить специалистов соответствующего уровня, которые смогут на этом оборудовании работать. Я считаю, что в Якутске может быть сформирован мощный онкологический центр».

Высокие технологии должны стать обычной практикой

Высокотехнологичная медицина уверенно входит в нашу жизнь. Не заметить этого невозможно. Как отметил врио главы республики, здесь у нас есть свои победы. За 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в республике вырос в 20 раз. Выросла и продолжительность жизни. Якутия в этой сфере сегодня входит в число лучших в стране.

Наиболее заметные наши успехи в такой сфере высокотехнологичной медицины, как трансплантология. В 2016 году была внедрена кадаверная трансплантация почек и печени, а уже через два года, 6 июля 2018 года, в Якутии впервые на Дальнем Востоке была успешно проведена пересадка сердца. Сегодня пациент уже выписан из больницы.

Якутские врачи успешно проводят операции по внедрению кохлеарных имплантатов детям с врожденной глухотой, сложнейшие операции детям со сколиозом третьей и четвертой степени.

Эту работу необходимо развивать, внедряя новые технологии, которые должны стать обычной повседневной практикой.

Фундаментальные исследования

Большое внимание следует обратить на изучение клеточных технологий, генетические исследования. Условия для этого в Якутии есть. Наш медико-генетический центр — один из ведущих центров России.

На той же дискуссии по развитию здравоохранения много говорилось о создании центра фундаментальных исследований в части медицины. По мнению врио главы республики, наработки, которые сегодня есть у наших ученых и практические наработки наших врачей должны быть сведены и использоваться в практической медицине.

«В Москве я встречался с крупнейшими учеными-практиками и бизнесменами в сфере медицины, они считают, что в области генетики, восстановлении обмороженных тканей, Якутия может стать во главе исследований», — рассказал Айсен Николаев. Он сообщил, что будет проведено отдельное совещание с привлечением Министерства инноваций и цифрового развития республики и Технопарка, а Центр фундаментальных исследований в части медицины может быть создан на базе СВФУ.

Береги здоровье смолоду

Но как бы ни развивалась медицина, как бы далеко вперед ни шагнула медицинская наука, это лечение уже больных людей. Поэтому не менее важное направление — профилактика заболеваний, сохранение здоровья здоровых людей. Это затратно и, наверное, не очень понятно, но вложенный сегодня в профилактику рубль в будущем экономит 10 рублей, которые можно вложить в развитие медицины. «Наша ключевая цель заключается в том, чтобы люди меньше болели и были здоровы, — убежден врио главы республики. — Чем больше мы будем стимулировать людей заниматься своим здоровьем, тем будет здоровее нация. И люди постепенно начинают это понимать, особенно молодежь. Здоровье — это самый главный ресурс. И в этой части мы должны вести пропаганду на уровне государства».

Профилактика – это не только ЗОЖ, но и ранняя диагностика, мониторинг состояния здоровья людей, обязательная диспансеризация, особенно в промышленных предприятиях, расширение карты вакцинации жителей республики (кстати, календарь вакцинации в Якутии уже шире, чем в целом по России), качественные продукты, поддержка массовых видов спорта. В Якутске в последнее время стало модно ездить на велосипеде, но очень не хватает велодорожек. Их строительство — вроде бы не медицинская мера, но, по мнению многих врачей, она может стать очень эффективной. Поэтому профилактика должна стать одним из ключевых направлений в области здравоохранения.

Перед нами важные задачи — увеличение ожидаемой продолжительности жизни, сокращение смертности трудоспособного населения. К 2030 году мы должны войти в клуб 80 плюс. Это трудно, но выполнимо. Огромная роль в этом принадлежит здравоохранению. Но формирование доступности и повышение качества медицинских услуг в Якутии должно происходить комплексно. «Здоровье населения должно перестать быть ведомственной проблемой медиков, а стать, в том числе и заботой властей, деловых кругов, общественных организаций и, конечно же, самих граждан», — убежден Айсен Николаев.

Глава региона отметил, что все предложения, поступившие от медицинского профессионального сообщества, их мнения и видение развития отрасли имеют исключительное значение. На их основе будут приниматься решения, направленные на коренное улучшение качества здравоохранения в республике и станут основой для разработки основных направлений обновлённой Стратегии развития Якутии, которая определит будущее республики.