АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.08.2018, 12:20
Происшествия
17-летний юноша перевернулся на Тойоте: пострадали дети
06.08.2018, 12:10
Общество
Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»
06.08.2018, 12:00
Происшествия
В Якутии наказали нерадивую мать
06.08.2018, 11:50
Столица
Гордума взяла под особый контроль недобросовестного застройщика
06.08.2018, 11:40
Столица
Как в Якутске ловили ночных дрифтеров
06.08.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения
06.08.2018, 11:20
Путешествия
В столице Якутии создаются новые туристические маршруты
06.08.2018, 11:11
Происшествия
Житель Якутска продавал наркотики за биткоины
06.08.2018, 11:00
Столица
Стартовал новый сезон «Дачный десант»
06.08.2018, 10:50
Республика
Вода ушла из поселков в Оймяконском улусе
06.08.2018, 10:40
Происшествия
Подростки на подработке совершили кражу
06.08.2018, 10:30
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Валерием Домотовым
06.08.2018, 10:20
Республика
Фотофакт
В Черском обнаружена «Гламурная цыпа»
06.08.2018, 10:10
Происшествия
Назначена дата суда по делу о хищениях в НХМ Якутии
06.08.2018, 10:00
Общество
Россияне смогут сами выбирать дату свадьбы
06.08.2018, 9:50
Столица
«Вызов-кузов!»: более 50 бесхозных автомобилей вывезено с территории Сайсар
06.08.2018, 9:40
Экология
Днем в Якутске потеплеет
06.08.2018, 9:30
Происшествия
Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии
06.08.2018, 9:20
Экология
Резонанс
Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком
06.08.2018, 9:10
Республика
Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!
06.08.2018, 9:00
Столица
В Якутске стартовала акция «Мой подъезд»
06.08.2018, 8:48
Желток
Фотофакт
Знатный якутский садовод на обложке всероссийской газеты!
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
06.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 августа 2018
06.08.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения депутата, артисток и модельера
06.08.2018, 0:20
Общество
Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри
05.08.2018, 23:46
Общество
Фотофакт
Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе
05.08.2018, 20:22
Республика
6 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
05.08.2018, 14:38
Общество
Резонанс
Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ
05.08.2018, 12:29
Общество
Поздравление с Днем железнодорожника
05.08.2018, 12:06
Происшествия
Джулустан Хон: Ситуация с лесным пожаром рядом с вахтовым посёлком Накын под контролем
05.08.2018, 11:40
Общество
Анонс
В Якутске на следующей неделе состоится митинг
05.08.2018, 10:34
Спорт
Экстра
Якутянин стал бронзовым призером чемпионата России!
05.08.2018, 10:29
Республика
Появление региональных врезок в мультиплексе – важное событие в истории телевидения в Якутии
05.08.2018, 9:18
Происшествия
В Якутии загорелся автомобиль
05.08.2018, 9:16
Республика
Врио главы Якутии: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики
05.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 5 августа 2018
05.08.2018, 1:52
Общество
Некролог
Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды
05.08.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения депутата и коуча
04.08.2018, 23:54
Желток
Видео
Петр Яковлев сказал «Проекту Подиум»… auf Wiedersehen
04.08.2018, 21:23
Республика
Резонанс
На участке трассы Р-504 «Колыма» в Якутии открыто движение для легкового транспорта
04.08.2018, 20:59
Происшествия
SOS
Пожары в Нюрбинском районе: жители просят врио главы Якутии о помощи
04.08.2018, 19:47
Происшествия
Пожары в Якутии: на спасение поселка от огня отправлены 12 авиапожарных
04.08.2018, 19:36
Республика
Фотофакт
Врио главы Якутии посетил родной алаас Платона Ойунского
04.08.2018, 19:33
Политика
Фотофакт
Выборы мэра Якутска: резонансное заседание избирательной комиссии
04.08.2018, 15:23
Общество
Фотофакт
В Мирном прошли памятные мероприятия в рамках годовщины аварии на руднике «Мир»
04.08.2018, 15:21
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Без паники! АЛРОСА уверяет, что нет эвакуации в вахтовом поселке
04.08.2018, 15:11
Происшествия
На участке трассы Р-504 «Колыма» в Оймяконском улусе Якутии остановлено движение
04.08.2018, 15:07
Происшествия
Джулустан Хон: На защиту вахтового посёлка Накын вылетели 12 авиапожарных
04.08.2018, 13:00
Столица
Спикер Александр Саввинов: К 1 сентября в столичных школах появится более 1100 дополнительных мест
04.08.2018, 11:29
Общество
Анонс
Стартует видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)
04.08.2018, 11:18
Политика
Фотофакт
В Якутск прилетел федеральный министр
04.08.2018, 9:34
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
04.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 4 августа 2018
04.08.2018, 0:46
Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителей
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
03.08.2018, 20:20
Республика
4 августа и 5 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
03.08.2018, 18:00
Культура & Образование
В ЯГСХА зачислены первые студенты 2018 года
03.08.2018, 17:47
Происшествия
В драке на паромной переправе в Сунтарском районе Якутии участвовали 37 человек
03.08.2018, 17:22
Республика
В Якутск вернулось лето
03.08.2018, 17:05
Культура & Образование
«След, сплетенный бисером…» — выставка прикладного искусства памяти Айталины Хабаровой
03.08.2018, 16:40
Общество
На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях устанавливают ограждения
03.08.2018, 16:27
Столица
Процветающий Якутск: в пригородах строятся объекты культуры 
03.08.2018, 16:15
Общество
Автомойка «Туймаада-нефть» появилась и в Нижнем Бестяхе
03.08.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Позитив
В Якутске впервые провели трансплантацию сердца
03.08.2018, 15:51
Общество
Поздравление депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой с Днем железнодорожника
03.08.2018, 15:43
Республика
Айсен Николаев оценил работу сельхозкооператива «Чурапча»
Архив новостей
Красота & Здоровье
6 августа 2018, 11:30
293

На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения

Каким должно быть здравоохранение республики, чтобы каждый ее житель чувствовал себя здоровым? Увы, усредненные стандарты в его организации не позволяют в полной мере обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи каждому жителю Якутии. Наша республика – это огромный по территории субъект, 3 млн квадратных километров. И север от юга отличаются самым кардинальным образом, так же как сельские районы от промышленных. Поэтому, по мнению врио главы Якутии Айсена Николаева, «для решения этой задачи недостаточно просто принять дорожную карту, формально определив индикаторы и мероприятия. Исходя из климатических и территориальных особенностей Якутии, к организации системы здравоохранения нужны особые подходы. Оно  должно служить всем якутянам».

На повестке дня сегодня стоит формирование новой модели организации здравоохранения, включающей в себя и применение прорывных методов высокотехнологичной медицинской помощи, и обеспечение доступности специализированной медпомощи в промышленных и арктических районах республики, и организацию профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан. Все это в республике уже делается, теперь нужен прорыв.

Проблема №1

Доступность качественной медицинской помощи на сегодняшний день – это проблема номер один в Якутии. Особенно это характерно для промышленных районов. В части оснащения их высокотехнологичным оборудованием мы сильно отстаем. Часты случаи, когда пациенты месяцами ждут очереди к узким специалистам.  В результате нерюнгринцы и алданцы едут лечиться в Благовещенск, а мирнинцы и ленчане — в Иркутск. У себя в районе многие медицинские услуги им не доступны, а до Якутска слишком долго и дорого добираться. Вот и едут в другие регионы.

Решением проблемы могло бы стать создание межрайонных специализированных медицинских центров. Такая практика в республике уже существует. Действуют первично сосудистые, травматологические, в ближайших планах создание центров амбулаторно-онкологической помощи,  но, конечно, полностью они не восполнят дефицит специализированной помощи на местах.

Здравоохранение сегодня  переходит к индивидуальному подходу к пациенту. Это так называемая бережная медицина, а проще бережное отношение к человеку. «Я хочу, чтобы обратившийся к врачу человек чувствовал себя комфортно, не собирал кипу бумаг, не стоял в очередях, не тратил время на анализы,  не сталкивался  с безразличием персонала, а такие жалобы поступают, — говорит врио главы. — Врачи занимаются благородным делом, но мелкие недочеты способны сыграть роль ложки дегтя».

Арктическая медицина

В отдельный блок, по мнению Айсена Николаева,  нужно выделить арктическую медицину, изначально более затратную. Отсутствие дорог, дорогие авиабилеты – большая проблема для обеспечения качественной медицинской помощью. Хорошо работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но нужны узкие специалисты, такие, как детский кардиолог, детский хирург, эндокринолог, оперирующий гинеколог, педиатр, терапевт. Предлагается разработать совершенно новую организационную форму медицинской помощи, новую модель арктической медицины, которая включала бы в себя все аспекты системы здравоохранения Арктики.

На дискуссионной площадке с участием Айсена Николаева, посвященной проблемам здравоохранения, прозвучало интересное предложение – создание плановых бригад из узких специалистов. Конечно, они и сегодня ездят и летают в отдаленные районы, но приезжают максимум на неделю и не успевают осмотреть всех. Создание плановых бригад,  выезжающих с помощью санавиации на места со своим оборудованием: цифровым флюорографом, экспресс-анализаторами, узи-аппаратами, лабораториями, на более долгий срок могли бы охватывать качественной медицинской помощью больше отдаленных населенных пунктов. В санавиации нужно использовать более мобильные вертолеты российского производства. Якутия вошла в федеральную программу и уже получила 490 млн рублей.  Новые вертолеты начали поступать в санавиацию республики.

Еще один способ повышения качества и доступности медицины в Арктике – дальнейшее развитие телемедицины с участием экспертов высокого класса.

В Якутске может быть сформирован мощный

онкологический центр

В ближайшие годы в Якутии будут построены кардиологический и онкологический центры. Это приоритет  руководства республики. «Недавно я беседовал председателем правления крупнейшего японского банка.  Серьезное внимание мы уделили возможному оснащению нашего онкологического центра японским оборудованием «Хитачи», — рассказал Айсен Николаев. — Предстоит большая работа с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сейчас, на стадии техзадания мы должны предусмотреть возможность приобретения такого оборудования, менее вредного и более эффективного. Если мы строим объект стоимостью порядка семи миллиардов рублей, то и оборудование в нем должны быть первоклассное, мирового уровня. При этом мы должны готовить специалистов соответствующего уровня, которые смогут на этом оборудовании работать. Я считаю, что в Якутске может быть сформирован мощный онкологический центр».

Высокие технологии должны стать обычной практикой

Высокотехнологичная медицина уверенно входит в нашу жизнь. Не заметить этого невозможно. Как отметил врио главы республики, здесь у нас есть свои победы. За 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в республике вырос в 20 раз. Выросла и продолжительность жизни. Якутия в этой сфере сегодня входит в число лучших в стране.

Наиболее заметные наши успехи в такой сфере высокотехнологичной медицины, как трансплантология. В 2016 году была внедрена кадаверная трансплантация почек и печени, а уже через два года, 6 июля 2018 года, в Якутии впервые на Дальнем Востоке была успешно проведена пересадка сердца. Сегодня пациент уже выписан из больницы.

Якутские врачи успешно проводят операции по внедрению кохлеарных имплантатов детям с врожденной глухотой, сложнейшие операции детям со сколиозом третьей и четвертой степени.

Эту работу необходимо развивать, внедряя новые технологии, которые должны стать обычной повседневной практикой.

Фундаментальные исследования

Большое внимание следует обратить на изучение клеточных технологий, генетические исследования. Условия для этого в Якутии есть. Наш медико-генетический центр — один из ведущих центров России.

На той же дискуссии по развитию здравоохранения много  говорилось о создании центра фундаментальных исследований в части медицины. По мнению врио главы республики, наработки, которые сегодня есть у наших ученых и практические наработки наших врачей  должны быть сведены и использоваться в практической медицине.

«В Москве я встречался с крупнейшими учеными-практиками и бизнесменами в сфере медицины, они считают, что в области генетики, восстановлении обмороженных тканей, Якутия может стать во главе исследований», — рассказал Айсен Николаев. Он сообщил, что будет проведено отдельное совещание с привлечением Министерства инноваций и цифрового развития республики и Технопарка, а  Центр фундаментальных исследований в части медицины может быть создан  на базе СВФУ.

Береги здоровье смолоду

Но как бы ни развивалась медицина, как бы далеко вперед ни шагнула медицинская наука, это лечение уже больных людей. Поэтому не менее важное направление — профилактика заболеваний, сохранение здоровья здоровых людей. Это затратно и, наверное, не очень понятно, но вложенный сегодня в профилактику рубль в будущем экономит 10 рублей, которые можно вложить в развитие медицины. «Наша ключевая цель заключается в том, чтобы люди меньше болели и были здоровы, — убежден врио главы республики. — Чем больше мы будем стимулировать людей заниматься своим здоровьем, тем будет здоровее нация. И люди постепенно начинают это понимать, особенно молодежь. Здоровье — это самый главный ресурс. И в этой части мы должны  вести пропаганду на уровне государства».

Профилактика – это не только ЗОЖ, но и ранняя диагностика, мониторинг состояния здоровья людей, обязательная диспансеризация, особенно  в промышленных предприятиях, расширение карты вакцинации жителей республики (кстати, календарь вакцинации в Якутии уже шире, чем в целом по России), качественные продукты, поддержка массовых видов спорта. В Якутске в последнее время стало модно ездить на велосипеде, но  очень не хватает велодорожек.  Их строительство — вроде бы не медицинская мера, но, по мнению многих врачей, она может стать очень эффективной. Поэтому профилактика должна стать одним из ключевых направлений в области здравоохранения.

 

Перед нами важные задачи — увеличение ожидаемой продолжительности жизни, сокращение смертности трудоспособного населения. К 2030 году мы должны войти в клуб 80 плюс. Это трудно, но выполнимо. Огромная роль в этом принадлежит здравоохранению. Но формирование доступности и повышение качества медицинских услуг в Якутии должно происходить комплексно. «Здоровье населения должно перестать быть ведомственной проблемой медиков, а стать, в том числе и заботой властей, деловых кругов, общественных организаций и, конечно же, самих граждан», — убежден Айсен Николаев.

Глава региона отметил, что все предложения, поступившие от медицинского профессионального  сообщества, их мнения и видение развития отрасли имеют исключительное значение. На их основе будут приниматься решения, направленные на коренное улучшение качества здравоохранения в республике и станут основой для разработки основных направлений обновлённой Стратегии развития Якутии, которая определит будущее республики.

Источник: Марина Полетаева.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимирязева
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
02.08.2018, 22:42
Столица
Помощь пострадавшим от паводка жителям Читы
31.07.2018, 1:10
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский режиссер с Катрин Денев
02.08.2018, 11:50
Без рубрики
Массовые госзакупки под занавес пятого созыва Госсобрания Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
06.08.2018

Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»

Происшествия
06.08.2018

Житель Якутска продавал наркотики за биткоины

Происшествия
06.08.2018

Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии

Резонанс
Экология
06.08.2018

Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком

Фотофакт
Желток
06.08.2018

Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку

Общество
06.08.2018

Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри

Резонанс
Общество
05.08.2018

Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ

Некролог
Общество
05.08.2018

Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды