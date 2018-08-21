На понтонной переправе трассы Вилюй людей перевозят на лодке

Уровень воды в р. Малая Ботуобия по состоянию на 09:00 21 августа составляет 3 м, за ночь зафиксировано убытие воды на 20 см. Зеркало воды составляет 250 м. Совместно с ГИМС МЧС Мирнинского района организована перевозка людей на двух лодках. За 20 августа перевезено в обоих направлениях 234 чел. Также на месте обеспечено дежурство дорожных служб.

Более точная дата открытия движения неизвестна и зависит от уровня воды.При допустимом уровне воды будет организована перевозка автотранспорта вездеходом КАМАЗ.

Напомним, что в связи с обильными, продолжительными осадками и резким поднятием уровня воды в р. Малая Ботуобия на км 1151 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии, с 18 августа временно закрыто движение по понтонной переправе для всех видов транспорта.

На понтонной переправе через р. Тюкян на км 702 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» движение обеспечено в штатном режиме.

ФКУ Упрдор «Вилюй» призывает водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.