На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей

В связи с поднятием уровня воды р. Малая Ботуобуйа в районе 1151 км трассы А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии для обеспечения движения по понтонной переправе данной автодороги специалистами ежедневно с 8:00 до 20:00 организована перевозка автомобилей с помощью грузового транспорта через водную преграду. Напомним, с 20:00 до 8:00 движение закрыто.