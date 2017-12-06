На Полюсе холода в Якутии открылась гостиница

Гостиница на 14 мест открылась в якутском селе Томтор в Оймяконском районе Якутии – одном из самых холодных мест на Земле, передает dv.land.

«Гостиница имеет все удобства, теплый гараж, сауну, Wi-Fi. Первых посетителей она уже приняла. Планируется, что полноценно отель начнёт работу с января 2018 года», – отметили в пресс-службе министерства инвестиционного развития и предпринимательства Якутии.

Ранее, до открытия гостиницы туристы останавливались в частных гостевых домах. Сейчас власти ищут инвестора для строительства трёхзвёздочной гостиницы.

Оймяконский район Якутии известен как один из Полюсов холода Земли. Это одно из самых суровых мест на планете, где живёт постоянное население. В 1933 году температура здесь опустилась до минус 67,7 градусов.