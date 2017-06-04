На полях ПМЭФ-2017 – о развитии нефтегазового кластера на севере Якутии

1 июня в павильонах Петербургского международного экономического форума, который является ведущей мировой площадкой для обсуждения экономических вопросов, глава Якутии Егор БОРИСОВ встретился с руководством дочерних компаний госкорпорации «Ростех»: генеральным директором ООО «РТ-Развитие бизнеса» Александром НАЗАРОВЫМ и его заместителем, генеральным директором ООО «РТ-Глобальные ресурсы» Родионом СОКРОВИЩУКОМ.

Представители компании рассказали о планах деятельности на Западно-Анабарском лицензионном участке и обсудили с Егором Борисовым ряд рабочих вопросов.

Одним из приоритетных направлений развития «РТ-Глобальные Ресурсы» является реализация проектов в нефтегазовом секторе. Компания намерена провести на территории Западно-Анабарского лицензионного участка геологоразведочные работы по поиску месторождений нефти и газа.

Лицензионный участок расположен в 180 км от села Саскылах и расположен на побережье моря Лаптевых. Таким образом, при дальнейшем его освоении транспортировка нефти может осуществляться по Северному морскому пути.

Представители «РТ-Глобальные ресурсы» уверены, что месторождение нефти и газа в Анабарском районе станет основой для развития нефтегазового кластера на севере Якутии. В прошлом году компания подписала соглашение с Анабарским улусом и зарегистрировалась на территории района. Проект по освоению Западно-Анабарского лицензионного участка был успешно представлен на II Восточном экономическом форуме.

Источник: egorborisov.ru