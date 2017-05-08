На Покровском тракте столкнулся автомобиль с тремя детьми

07 мая в 11:50 минут на 9 км. Покровского тракта произошло столкновение двух транспортных средств.

Установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» при выезде из прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Тойота Марк 2», движущемуся по главной дороге со стороны города по левой полосе движения, и совершил с ним лобовое столкновение.

В момент ДТП в салоне «Марк 2» находились три ребенка, которые были пристегнуты, что и способствовало получению ими минимальных травм. Двум несовершеннолетним пассажирам была оказана разовая медицинская помощь, а 2-летней девочке медики, диагностировав ушиб лица, назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю «Тойота Спринтер» и пассажиру «Тойота Марк 2», врачи так же выявили у них различные телесные повреждения.

Освидетельствование, проведенное в кабинете врача – нарколога, не установило состояние опьянения у автомобилистов. Со слов виновника дорожного происшествия при выезде он не увидел автомобиль «Тойота Марк 2» из-за того, что обзор закрыл грузовой автомобиль, следовавший по правой полосе движения с включенным сигналом правого поворота на прилегающую территорию.

Ежегодно в период майских праздников отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий. Водители спешат выехать за город на дачу, к местам массового отдыха. И в этой спешке кто-то превышает скорость, кто-то необдуманно начинает совершать маневр обгона, кто-то отправляется в путь в ночь после окончания трудового дня.

Все эти факторы зачастую приводят к трагедиям на дороге. Кроме того, в эти дни Вы отправляетесь в поездки целыми семьями, вместе с детьми. Помните, что ребенок – главный пассажир, и перевозить его следует, соблюдая все правила безопасности.