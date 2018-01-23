На подпрограммы Госкомарктики бюджетом предусмотрено более 1 млрд рублей

22 января в рамках серии совещаний с министерствами и ведомствами республики по приоритетным направлениям и расходам бюджета на 2018 год Егор Борисов заслушал отчёт председателя Государственного комитета РС (Я) по делам Арктики Прокопия Николаева.

Ресурсное обеспечение трёх курируемых Госкомарктики РС(Я) подпрограмм, входящих в республиканскую государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2018-2022 годы» в текущем году составляет 1 млрд. 103,1 млн. рублей.

Одним из приоритетных мероприятий подпрограммы «Развитие северного оленеводства» является сохранение поголовья северных домашних оленей, на эти цели предусмотрено 719,5 млн. рублей. По данным Николаева, всего оленеводством в республике занимаются 106 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин, в оленеводстве занято 1 792 человека.

В прошлом году были внесены изменения в методику расчёта субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке оленеводства. Если раньше выплата осуществлялась на количество оленеводов, то по новой методике учитывается фактическое количество оленей в хозяйствах, также соблюдение условий стадного содержания оленей по четырём зонам ведения оленеводства Якутии с применением дифференцирующих коэффициентов.

Средства субвенции направляются на содержание оленей, возмещение части затрат на оплату труда работников, проведение обязательной двухразовой корализации оленей, ветеринарные услуги, обеспечение товарно-материальными ценностями и спецодеждой, приобретение и перевозку кормов, перевозку продуктов питания, приобретение ГСМ, запчастей, организацию защиты оленей от хищников и другие важные задачи отрасли.

На 1 января 2018 года поголовье оленей в Якутии составило 151 767 голов, план выполнен на 100,4 %. Но есть улусы, не выполнившие план по причине трудной зимовки оленей в 2016-2017 годах. Между тем Прокопий Николаев заявил о необходимости выхода оленеводства на товарное производство в 2020 году.

Далее докладчик рассказал о работе по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Для увеличения объёмов вылова промысловой рыбы, товарного рыбоводства на 2018 год в госбюджете предусмотрено 86 млн. рублей. Сегодня в отрасли работают 2052 человека.

Участники совещания отметили, что действующий механизм поддержки промышленного рыболовства положительно влияет на увеличение объёмов вылова и производства рыбной продукции. Об этом свидетельствуют официальные данные: за 2017 год в республике выловлено 5 300 тонн рыбы и произведено 5 835,9 тонн рыбной продукции, что больше чем в 2016 году на 7,2 и 7,6% соответственно.

«Ездил по арктическим улусам и при встрече с рыбаками видел, что они чувствуют государственную поддержку. За последние годы на бюджетные средства переоборудовано больше 100 объектов рыбохозяйственного комплекса в северных улусах. В 2018 году предстоит построить и реконструировать ещё 15 объектов», – доложил председатель Госкомитета. Сегодня рыба на северах не только вылавливается, но и проходит первичную переработку в соответствии с технологией, а в Анабарском и Жиганском улусах выпускают рыбную продукцию высокой степени переработки.

Проводимые в Якутске рыбные ярмарки способствуют снижению стоимости продукции. «Так, на ярмарке рыбы, проведённой в октябре, вместо планируемых 20 тонн рыбы за два дня было продано 50 тонн. Такая же ярмарка проведена перед Новым годом, ещё планируем провести в марте», – сообщил Николаев.

Благодаря созданию условий для устойчивого развития всего рыбохозяйственного комплекса республики, план выполнен на 107%. Также руководитель госкомитета анонсировал организацию второго этапа научных работ на реке Лена по определению причин снижения уловов ценных видов рыбы в Булунском и Жиганском улусах.

По подпрограмме «Развитие традиционных отраслей Севера» на 2018 год предусмотрено 98,6 млн. рублей. Прокопий Николаев рассказал, как в Якутии проводится работа по возрождению звероводства. В 2017 году впервые за последние двадцать лет на Покровскую звероферму в Хангаласском улусе завезено 230 голов молодняка норвежского типа серебристо-чёрной лисицы. Идёт работа по модернизации условий содержания зверей. Также в данной отрасли работает МУП «Золотинка» в посёлке Иенгра Нерюнгринского района

В 2018 году в целях поддержки местного товаропроизводителя значительно увеличено финансирование заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и пушнины. План заготовки пушнины на 2018 год составляет 60 тысяч шкур.

В ходе обсуждения доклада прозвучали предложения о мерах по обеспечению сохранения поголовья северных домашних оленей, возможности организации заготовки рыбы непосредственно на судах «Туймаада-Агроснаб» и другие.