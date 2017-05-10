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Происшествия
10 мая 2017, 20:22
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На почве ревности в Мирном повреждена машина

В ОМВД по Мирнинскому району обратился владелец автомобиля «ВАЗ-2110». Он сообщил, что его знакомый разбил лобовое и боковые окна авто, в результате чего транспортное средство получило серьезные повреждения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний уроженец Олекминского района. Задержанный пояснил полицейским о том, что к хозяину отечественного автомобиля ушла его девушка. Повреждением имущества соперника он решил выместить зло. Стоимость работ по восстановлению поврежденного транспортного средства на данный момент устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества с причинением значительного ущерба гражданину». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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