На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу

В ходе дискуссии свое мнение о параметрах пенсионной системы высказывали представители Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», эксперты и сторонники.

Якутское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает общественное обсуждение пенсионного законодательства «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе» в Якутии. До 2 августа обсуждения пройдут в городах Мирный и Нерюнгри.

Обсуждение прошло под председательством руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексея Еремеева.

Напомним, что Ил Тумэн направил положительный отзыв на законопроект, повышающий пенсионный возраст для женщин на восемь лет, для мужчин — на пять, но при этом внес свои предложения в текст документа:

— Предложение касаются сохранения статус-кво для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. А территория Якутии полностью попадает под этот критерий. Если мы объединим вокруг себя все дальневосточные регионы, то сможем отстоять свою точку зрения. На данный момент на Дальнем Востоке проживает более 6 млн человек, это примерно 4% от населения всей страны. Из них пенсионеров около 1 млн. Это не очень много по отношению к их общему количеству по стране и их исключение будет не критичным для новой пенсионной системы. Льготы, предусматривающие старый механизм выхода на пенсию по существующим сегодня возрастным категориям, позволят привлечь трудовые ресурсы на Дальний Восток.

Помимо этого, предложено не включать представителей КМНС в категории граждан, попадающих под влияние нового закона. По всей стране насчитывается 244 тысячи КМНС, из них 60 тысяч проживают в Якутии.

Хочется отметить, что 60% якутянок сохранят свой пенсионный возраст, их этот законопроект не коснется. В новом законопроекте сохранена льгота для женщин, имеющих общий трудовой стаж 12 лет и двух и более детей, — отметил Алексей Ильич.

В ходе дискуссии свое мнение о параметрах пенсионной системы высказывали представители Пенсионного фонда, Федерации профсоюзов, Центра занятости, Государственной инспекции труда, Местного координационного Совета сторонников Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В частности, интересовали вопросы увеличения количества рабочих мест, при условии сохранения на рынке труда «внеплановых» трудовых ресурсов, а также с учетом начала трудовой деятельности молодыми специалистами и вопросов медицинского страхования.

Участники встречи в целом поддержали основную цель планируемых изменений — обеспечить людям зрелого возраста качественно новый уровень жизни, создав условия для устойчивого роста размера пенсий.

Всего в Якутии по инициативе ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется проведение нескольких дискуссионных площадок, на которых будут выработаны предложения по вопросам изменения пенсионного законодательства.

Сбор предложений продлится до 30 июля. Содержательные предложения просим присылать на почту yakut-pensii @mail.ru.

В обращении просим указать ваши ФИО, возраст, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля.

Напомним, «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение системы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе.