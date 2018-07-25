АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Гроза
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
Экономика
Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
Политика
На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
25.07.2018, 14:45
Столица
Новый водозабор откроется в октябре
25.07.2018, 14:35
Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
Происшествия
Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска
25.07.2018, 13:30
Общество
От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
Общество
Резонанс
Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков
25.07.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Волшебный образ якутской хомусистки
25.07.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение
25.07.2018, 12:30
Политика
Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения
25.07.2018, 12:20
Столица
Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе
25.07.2018, 12:20
Финансы
РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB
25.07.2018, 12:10
Общество
Назначен заместитель прокурора Якутии
25.07.2018, 12:00
Происшествия
Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта
25.07.2018, 11:46
Желток
Эксклюзив
Известный журналист застрял в лифте
25.07.2018, 11:43
Культура & Образование
Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане
25.07.2018, 11:36
Происшествия
Домашние консервы и соления стали причиной трех смертей в Якутии
25.07.2018, 11:34
Общество
Экстра
Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии
25.07.2018, 11:29
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине вырос на 40% с начала года
25.07.2018, 11:17
Экономика
Теплоэнергетики проведут «День потребителя» в Алданском районе
25.07.2018, 11:06
Происшествия
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах
25.07.2018, 11:04
Общество
ЦИК Якутии открыл «горячую» телефонную линию
25.07.2018, 10:51
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.07.2018, 10:49
Политика
В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России
25.07.2018, 10:40
Происшествия
14 лесных пожаров действуют в Якутии
25.07.2018, 10:30
Культура & Образование
В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!
25.07.2018, 10:23
Происшествия
Резонанс
Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах
25.07.2018, 10:20
Происшествия
Вода не торопится уходить из Аргахтаха
25.07.2018, 10:12
Происшествия
Экстра
В Якутске произошло массовое отключение электричества
25.07.2018, 10:10
Общество
В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР
25.07.2018, 10:06
Экономика
А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе
25.07.2018, 10:00
Столица
Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
25.07.2018, 9:50
Общество
Награждены первостроители Якутии
25.07.2018, 9:40
Общество
Айсен Николаев возглавил попечительский совет якутского РГО
25.07.2018, 9:30
Финансы
Резонанс
Крах «Таатты»: Управляющий Нацбанка о ликвидации регионального банка
25.07.2018, 9:30
Экономика
Путин одобрил новый мегамост. Не якутский
25.07.2018, 9:20
Происшествия
Гоп-стоп: В Якутске молодчики отобрали у прохожего сумку с деньгами
25.07.2018, 9:10
Красота & Здоровье
«Краса Вселенной» отменяет выход в купальниках и приглашает девушек Якутии к участию
25.07.2018, 9:00
Происшествия
На окраине Якутска сгорела дача
25.07.2018, 2:14
Политика
Экстра
Конец бесплатизации госСМИ
25.07.2018, 1:56
Экономика
Анонс
Марианна Андреева: Узнайте, чтобы процветать!
25.07.2018, 0:23
Общество
Сегодня день рождения журналистов
24.07.2018, 22:27
Республика
На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 18:48
Столица
Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!
24.07.2018, 18:47
Республика
Пляжный волейбол в Алдане: как это было
24.07.2018, 18:05
Республика
Якутия поздравила Псков с 1115-летием
24.07.2018, 18:02
Политика
Резонанс
На выборах Ил Дархана появился новый кандидат: в ЦИК поданы документы
24.07.2018, 17:55
Экономика
Не забудьте передать показания приборов учета!
24.07.2018, 17:45
Экология
Лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован
24.07.2018, 17:35
Экономика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2018, 17:25
Столица
Фонтан на площади Орджоникидзе станет еще ярче и красивее
24.07.2018, 17:21
Экология
Эксклюзив
В Якутии медведи стали чаще тревожить людей
24.07.2018, 17:15
Происшествия
«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли
24.07.2018, 17:12
Республика
Объявление
Сегодня предпоследний день приема заявок на льготную аренду жилья!
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
24.07.2018, 17:05
Экономика
Инвесткредит Водоканалу Якутска не отразится на тарифах на воду
24.07.2018, 17:05
Политика
Резонанс
Айсен Николаев подал документы на регистрацию на пост главы Якутии
24.07.2018, 17:03
Политика
Резонанс
Александр Саввинов получил удостоверение кандидата на пост мэра Якутска
24.07.2018, 16:55
Сахалыы
Азия дуолан бухатыыра Айаал Лазарев туһунан кинигэ сүрэхтэннэ
24.07.2018, 16:45
Спорт
10 якутских лучников выступят на чемпионате России в Калининграде
24.07.2018, 16:35
Столица
Ремонт аварийного здания Кангаласской СОШ будет сдан в срок
24.07.2018, 16:25
Экономика
Росгеология выполнит поиски золота в пределах Спокойнинского рудного узла в Якутии
24.07.2018, 16:15
Экология
О порядке получения разрешения на охоту через портал госуслуг
24.07.2018, 16:05
Происшествия
Пятерых уроженцев Якутии отправили в колонию. Они угоняли машины во Владивостоке
24.07.2018, 15:55
Республика
Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Амгинского улуса 
24.07.2018, 15:45
Экономика
Судьбу порта Тикси обсудят на Морском салоне во Владивостоке
24.07.2018, 15:35
Культура & Образование
Владимир Егоров: 20 школ Якутии попали в число призёров Международных интеллектуальных игр
24.07.2018, 15:25
Республика
Спад уровня воды в реке Малая Ботуобуя прогнозируется в течение двух суток
Архив новостей
Политика
25 июля 2018, 14:55
114

На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу

В ходе дискуссии свое мнение о параметрах пенсионной системы высказывали представители Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», эксперты и сторонники.

Якутское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает общественное обсуждение пенсионного законодательства «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе» в Якутии. До 2 августа обсуждения пройдут в городах Мирный и Нерюнгри.

Обсуждение прошло под председательством руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексея Еремеева.

Напомним, что Ил Тумэн направил положительный отзыв на законопроект,  повышающий пенсионный возраст для женщин на восемь лет, для мужчин — на пять, но при этом внес свои предложения в текст документа:

— Предложение касаются сохранения статус-кво для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. А территория Якутии полностью попадает под этот критерий. Если мы объединим вокруг себя все дальневосточные регионы, то сможем отстоять свою точку зрения. На данный момент на Дальнем  Востоке проживает более 6 млн человек, это примерно 4% от населения всей страны. Из них пенсионеров около 1 млн. Это не очень много по отношению к их общему количеству по стране и их исключение будет не критичным для новой пенсионной системы. Льготы, предусматривающие старый механизм выхода на пенсию по существующим сегодня возрастным категориям, позволят привлечь трудовые ресурсы на Дальний Восток.

Помимо этого, предложено не включать представителей КМНС в категории граждан, попадающих под влияние нового закона. По всей стране насчитывается 244 тысячи КМНС, из них 60 тысяч проживают в Якутии. 

Хочется отметить, что 60% якутянок сохранят свой пенсионный возраст, их этот законопроект не коснется. В новом законопроекте сохранена льгота для женщин, имеющих общий трудовой стаж 12 лет и двух и более детей, — отметил Алексей Ильич.

В ходе дискуссии свое мнение о параметрах пенсионной системы высказывали представители Пенсионного фонда, Федерации профсоюзов, Центра занятости, Государственной инспекции труда, Местного координационного Совета сторонников Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В частности, интересовали вопросы увеличения количества рабочих мест, при условии сохранения на рынке труда «внеплановых» трудовых ресурсов, а также с учетом начала трудовой деятельности молодыми специалистами и вопросов медицинского страхования.

Участники встречи в целом поддержали основную цель планируемых изменений — обеспечить людям зрелого возраста качественно новый уровень жизни, создав условия для устойчивого роста размера пенсий.

Всего в Якутии по инициативе ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется проведение нескольких дискуссионных площадок, на которых будут выработаны предложения по вопросам изменения пенсионного законодательства. 

Сбор предложений продлится до 30 июля. Содержательные предложения просим присылать на почту yakut-pensii @mail.ru.

В обращении просим указать ваши ФИО, возраст, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля.

Напомним, «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение системы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе.

Источник: Пресса Единая Россия.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
19.07.2018, 18:03
Политика
Экстра
Новые кадровые указы врио главы Якутии
20.07.2018, 0:41
Республика
В Якутии появится береговой учебный тренажер
19.07.2018, 12:33
Экология
Фотофакт
В Якутии посреди лета наступила зима
19.07.2018, 11:06
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
20.07.2018, 14:15
Желток
Эксклюзив
Якутская красавица родила сына
20.07.2018, 14:16
Экономика
Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
25.07.2018

Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Общество
25.07.2018

Назначен заместитель прокурора Якутии

Эксклюзив
Желток
25.07.2018

Известный журналист застрял в лифте

Культура & Образование
25.07.2018

Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Происшествия
25.07.2018

Домашние консервы и соления стали причиной трех смертей в Якутии

Экстра
Общество
25.07.2018

Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии

Происшествия
25.07.2018

Энергетики восстановили электроснабжение Якутска

Резонанс
Происшествия
25.07.2018

Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах