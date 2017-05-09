На Площади Победы в Якутске возложили цветы к монументу «Воинам-победителям»

В священный для всех россиян день, 9 мая 2017 года, на площади Победы в Якутске для участия в церемонии возложения цветов к монументу «Воинам-победителям» и военно-патриотическом параде, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «И помнит мир спасённый…» собрались тысячи жителей и гостей столицы.

Ровно 72 года назад, 9 мая 1945 года, полным разгромом фашистской Германии и её союзников была завершена самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война. Почтить память погибших воинов и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и тыла пришли Глава Якутии Егор БОРИСОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ, государственный советник Республики Саха (Якутия), первый Президент республики Михаил НИКОЛАЕВ, председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН, заместитель председателя Правительства региона, зампредседателя республиканского оргкомитета «Победа» Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, федеральный инспектор по Якутии Николай ЛЕБЕДЕВ, прокурор республики Николай ПИЛИПЧУК, начальник Управления ФСБ по республике Алексей ПАХОМОВ, министр МВД по республике Владимир ПРОКОПЕНКО, Архиепископ Якутский и Ленский Владыка РОМАН, глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, ветераны Великой Отечественной войны и тыла, народные депутаты республики, члены Правительства Якутии, руководители и представители органов федеральной исполнительной власти по Якутии, органов государственной и муниципальной власти, предприятий и организаций, общественных организаций, политических партий, молодёжь, жители и гости столицы республики.



Вслед за почётным караулом участники церемонии прошествовали к монументу «Воинам-победителям», останавливаясь у каждой мемориальной плиты городам-героям Туле, Смоленску, Керчи, Сталинграду, Бресту, Севастополю, Одессе, Новороссийску, Мурманску, Минску, Киеву, Ленинграду и Москве.

Церемония началась минутой молчания в память о 37 965 погибших на полях сражений Великой Отечественной войны воинах-якутянах, всех без вести пропавших, умерших в более поздние годы, а также тружеников тыла, ковавших победу в глубоком тылу – всех, тех, кто не дожил до светлого Дня Великой Победы. Война шла долгие 1 418 дней и унесла 27 миллионов жизней наших сограждан: это 19 тысяч убитых ежедневно, 793 человека в час, 13 человек в каждую минуту. «Павшим и живым героям – слава! Труженикам тыла – слава! Слава Героям Родины!» – разнеслись под оружейные залпы по площади Победы слова клятвы в вечной немеркнущей памяти.

Открывая торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Глава Якутии Егор Борисов отметил, что сегодня Якутия вместе со всей страной отмечает главный праздник. «На всех фронтах Великой Отечественной войны за Победу героически сражались более 60 тысяч якутян. Более половины не вернулось. Мы сегодня отдаём дань уважения всем защитникам Отчизны, поднявшим на высокую планку понятие патриотизма и ответственности перед Родиной: снайперам Фёдору Охлопкову, Ивану Кульбертинову, Дмитрию Гуляеву, танкисту Михаилу Космачёву, сапёру Георгию Шавкунову, пехотинцам Клавдию Красноярову, Владимиру Лонгинову, Фёдору Попову и другим воинам-якутянам, прославлявшим своими подвигами северную республику», – сказал Ил Дархан.

Егор Борисов отметил, что сегодняшнее поколение якутян отдаёт дань уважения всем участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он напомнил о патриотической акции «Свеча памяти», в которой активное участие приняли жители Якутии. «Десятки тысяч представителей молодого поколения пришли на акцию, преклоняясь перед мужеством наших отцов, дедов и прадедов. Сегодня к нам присоединятся участники шествия «Бессмертного полка», – отметил глава республики и выразил уверенность, что сегодня якутяне достойно продолжают великие завоевания поколения победителей.

Участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, заслуженный работник народного хозяйства республики Кирилл Егорович Павлов отметил, что Советская Армия разгромила немецко-фашистскую армию и одержала Великую Победу для всех народов мира. Ветеран подчеркнул, что победа была достигнута благодаря массовому героизму советских солдат и офицеров, героическому труду народа. «В этой войне в составе всех родов войск Красной Армии участвовали 62 тысячи воинов-якутян. Наша победа была одержана титаническими усилиями и огромными жертвами советского народа», – сказал он и добавил, что нынешнее поколение не забудет подвиг тех, кто, на щадя жизни, приближал Победу. «В каждом городе, в каждом селе строятся памятники, мемориалы и обелиски, создаются музеи Славы, издаются Книги памяти, пишутся мемуары, чтоб имена и подвиги павших воинов-якутян были навечно сохранены в истории Якутии и служили примером для подражания следующим поколениям. Мы, ветераны войны и тыла, надеемся, что нынешнее поколение станет достойной сменой защитников нашей Родины и будут всегда готовы к труду и обороне», – подчеркнул он.

«Как прекрасна и удивительна наша жизнь. Но этого могло и не быть, если бы вы, герои Великой Отечественной войны, не прошли бы до победного конца, если бы вы не сражались так отважно. Наши дорогие уважаемые ветераны, мы знаем, какой огромной ценой вам досталась эта Великая Победа. Мы всегда будем помнить ваш подвиг. В наши дни трудно представить через что вы прошли: голод, холод, отчаяние, бомбёжки, смерть друзей и близких… И только вера помогла вам выжить. Мы помним каждое слово, каждый вздох, каждую слезу. Мы не подведём то, во что вы верили и что защищали», – заверил, выступая от имени молодого поколения, студент Якутской государственной сельскохозяйственной академии Роман Базгаев.

После митинга начался военно-патриотический парад в честь 72-ой годовщины Великой Победы с участием воинов-интернационалистов, участников и ветеранов военных действий в Северо-Кавказском регионе, военнослужащих измерительного пункта военной части № 14129, сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), управлений Федеральной службы войск Национальной гвардии Республики Саха (Якутия), Федеральной службы исправления наказаний России по Якутии, Управления Федеральной службы судебных приставов по республике, членов Союза десантников, воспитанников Якутской кадетской школы-интерната, студентов Якутского филиала юридического полицейского колледжа, курсантов Якутского филиала Сибирского государственного университета водного транспорта, Якутского казачьего полка, учащихся военно-патриотических клубов общеобразовательных школ города Якутска, членов кинологических клубов столицы республики. Парад завершился дефиле сводного духового оркестра Государственной филармонии республики.

«Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через десять годков что за лица увидят мои дети 9 Мая, кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь, ведь я — твоя кровь, ведь я — твоя память», – сразу после парада пронеслись по Площади Победы позывные «Бессмертного полка». Началось шествие многотысячных участников «Бессмертного полка» памяти отцов и дедов, вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, памяти тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны, испытал ужасы фашистских лагерей, а после военного лихолетья восстанавливал из руин города и деревни, в память о тех, кто сутками пахал на заводах и в поле, сражался в партизанских отрядах, в память о тех, кто вместе ковал Великую Победу. Сегодня все они, благодаря своим потомкам, встали в строй, чтобы пройти по улицам северной столицы – от площади Ленина до площади Победы. В колоннах потомков победителей с портретами самых дорогих им людей, своих родных ветеранов прошли народные депутаты республики: Ольга Балабкина, Алексей Еремеев, Иван Андросов, Алёна Атласова, Дмитрий Семенов, Владимир Фёдоров и другие.