На площади Матери появилась Аллея молодоженов

Молодожены города Якутска заложили новую добрую традицию. 15 июля на площади Матери были посажены первые саженцы «Аллеи молодоженов» и дан старт акции «Посади дерево!».

Торжественная закладка аллеи была организована по инициативе молодоженов Владимира и Евгении Григорьевых при поддержке Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) совместно с Окружной администрацией г. Якутска и региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России». Открытие новой аллеи посвящено празднованию 100-летия со дня образования органов записи актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия), 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

В церемонии приняли участие председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, заместитель главы городского округа «город Якутск» Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, руководитель Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) Светлана Филиппова, начальник управления Сайсарского округа Максим Сыромятников, молодожены и общественность столицы.

В этот торжественный день пять счастливых молодых пар возложили к памятнику Матери цветы и посадили свои первые саженцы, символизирующие семейное древо и начало новой совместной жизни.

«Мы рады принимать участие в таком прекрасном событии в памятный и важный для нас день. Согласились с удовольствием, будем ухаживать за нашим деревом и вспоминать день свадьбы», — говорят Айсиэн и Ньургуна Захаровы.

«У нас сегодня вдвойне замечательное событие – день бракосочетания и вторая годовщина знакомства. Желаем всем жителям Якутска счастья, мира, согласия и любви», — желают молодожены Елизавета и Александр Николаевы.

Как отмечают организаторы, акция очень красивая, она позволит горожанам сообща принять участие в благоустройстве площади Матери и всего нашего города. Чем больше в Якутске будет любви, солнечного света, хороших, замечательных семей, тем больше наша столица будет счастливой и успешной. Сегодня заложена «Аллея молодоженов», и это только начало — новая добрая традиция обязательно продолжится.